UŽAS

Muškarac (65) masturbirao na dubrovačkoj plaži: Policija ga uhitila, dobio 15 dana zatvora

Foto: Istarska policija

Dojavu o muškarcu policija je zaprimila u subotu, 6. rujna te su odmah pokrenuli kriminalističko istraživanje kako bi pronašli počinitelja

Dubrovačka policija uhitila je 65-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji je u više navrata masturbirao dok je gledao kupače za vrijeme kupanja. Zbog ponašanja na jednoj od plaža na predjelu Babinog kuka u Dubrovniku, muškarac je osuđen na zatvorsku kaznu od 15 dana, objavila je policija.

Dojavu o muškarcu policija je zaprimila u subotu, 6. rujna te su odmah pokrenuli kriminalističko istraživanje kako bi pronašli počinitelja.

Istragom je utvrđeno da se radi o 65-godišnjem državljaninu BiH koji u Hrvatskoj boravi kao stranac na privremenom boravku. Uhićen je jučer u jutarnjim satima i priveden u policijske prostorije gdje je potvrđeno kako se na opisani način neprimjereno ponašao u više navrata tijekom posljednja dva tjedna.

Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni je uz optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz čl. 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira odveden na Općinski sud u Dubrovniku. Sud mu je rješenjem odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je odmah predan u dubrovački zatvor.

