STRAŠNA PRIČA

Monstrum (71) bacio štence u smeće na Hvaru. Uhićen je. Psiće je spasila turistica!

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Facebook

Štenci su bili stari tek nekoliko sati kada ih je muškarac (71) odvojio od majke te svakog stavio u zasebnu vrećicu. Zatim ih je bacio u smeće...

Policija je uhitila muškarca (71) koji je bacio štence u kantu za smeće na otoku varu, potvrdila je splitsko-dalmatinska policija za 24sata.  Incijativa Maška Hvar na Fecbooku je podijelila kako se štenci nalaze kod njih. Stari tek nekoliko sati, odvojeni od majke i svaki stavljen u svoju vrećicu. Pronađeni su bačeni u kanti za smeće. Spasila ih je jedna gošća koja je, šećući gradom, čula neobične zvukove iz kante te ih pronašla.

- Odvedeni su u veterinarsku ambulantu Lota u Stari Grad, sada su preuzeti od strane jedne naše volonterke. Mlijeko za štence bi nam tribalo stić katamaranom u popodnevnim satima. Radimo apsolutno sve šta je u našoj moći da maleni prežive. Šaljite nam dobre misli - napisali su na Facebooku.

Cijeli slučaj odmah je prijavljen policiji, koja je kazala da je provela kriminalističko istraživanje. 

- Policijski službenici Policijske postaje Hvar nakon zaprimljene prijave događaja proveli kriminalističko istraživanje koje je dovršeno u petak, 30. travnja 2026.godine. Uhićen je muškarac (71) za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Ubijanje ili mučenje životinja. Nadležnom državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava protiv 71-godišnjeg muškarca - odgovorila je policija za 24sata.

