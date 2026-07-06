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Muškarac (72) teško ozlijeđen u požaru stana kod Kutjeva

Piše Veronika Miloševski,
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Muškarac (72) teško ozlijeđen u požaru stana kod Kutjeva
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Do požara je došlo uslijed djelovanja otvorenog plamena na tepih u dnevnom boravku, nakon čega se vatra proširila na namještaj i drvenu stropnu lamperiju

Muškarac (72) teško je ozlijeđen u požaru stana u stambenoj zgradi u nedjelju u Orahovici kod Kutjeva, javila je virovitičko-podravska policija. Požar je buknuo oko 1:20 sati u stanu muškarca (72).

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Provedenim očevidom policija je utvrdila kako je do požara došlo uslijed djelovanja otvorenog plamena na tepih u dnevnom boravku, nakon čega se vatra proširila na namještaj i drvenu stropnu lamperiju te potom na ostatak stana i krovište, uslijed čega je stan u potpunosti opožaren.

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Na mjesto događaja izašli su vatrogasci koji su ugasili požar. U požaru je muškarac (72) zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju o Kliničkom bolničkom centru Osijek. U događaju je nastupila materijalna šteta, a njezin će iznos biti naknadno utvrđen.

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