Muškarac (72) teško ozlijeđen u požaru stana kod Kutjeva

Muškarac (72) teško je ozlijeđen u požaru stana u stambenoj zgradi u nedjelju u Orahovici kod Kutjeva, javila je virovitičko-podravska policija. Požar je buknuo oko 1:20 sati u stanu muškarca (72).

Provedenim očevidom policija je utvrdila kako je do požara došlo uslijed djelovanja otvorenog plamena na tepih u dnevnom boravku, nakon čega se vatra proširila na namještaj i drvenu stropnu lamperiju te potom na ostatak stana i krovište, uslijed čega je stan u potpunosti opožaren.





Na mjesto događaja izašli su vatrogasci koji su ugasili požar. U požaru je muškarac (72) zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju o Kliničkom bolničkom centru Osijek. U događaju je nastupila materijalna šteta, a njezin će iznos biti naknadno utvrđen.