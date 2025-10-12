Muškarac (78) umro nakon teških ozljeda u Koprivnici. Policija uhitila ženu (54)

Koprivnička policija je u subotu u popodnevnim satima pronašla mrtvo tijelo muškarca (78) u kući, javila je koprivničko-križevačka policija. Proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica u Varaždinu uz stručnu pomoć policijskih službenika.

Tijelo preminulog je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica radi obavljanja obdukcije. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.





Policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenom ženom (54) s koprivničkog područja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela da je teško ozlijedila muškarca zbog čega je on preminuo.

Sumnja se da se osumnjičena u četvrtak, u kući na koprivničkom području, verbalno i fizički sukobila s članom obitelji (78), koji je uslijed sukoba pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti", osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku i protiv nje je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.