Na mjesto događaja jako je brzo došla policija, koja još uvijek regulira promet - priča nam čitatelj koji se našao u blizini nesreće
SUDAR NA BANIJI
VIDEO Autom 'pokosio' kombi na semaforu: 'Izgleda gadno'
Čitanje članka: < 1 min
U sudaru auta i kombija u Karlovcu u subotu oko 17 sati nastala je samo materijalna šteta, a ozlijeđenih osoba nema, potvrdila nam je karlovačka policija. Nesreća se dogodila na križanju Prilaza Većeslava Holjevca i Ulice Ante Starčevića na Baniji.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Dodaju i da se automobil podosta 'rasuo' te da izgleda gore nego što zapravo je.
- Kombi se zaustavio na semaforu, a auto je naletio na njega nešto prije 17 sati. Nitko nije teže ozlijeđen, a na mjesto događaja jako brzo došla je policija, koja još uvijek regulira promet - priča nam čitatelj koji se našao u blizini nesreće.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku