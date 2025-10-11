Obavijesti

SUDAR NA BANIJI

VIDEO Autom 'pokosio' kombi na semaforu: 'Izgleda gadno'

Na mjesto događaja jako je brzo došla policija, koja još uvijek regulira promet - priča nam čitatelj koji se našao u blizini nesreće

U sudaru auta i kombija u Karlovcu u subotu oko 17 sati nastala je samo materijalna šteta, a ozlijeđenih osoba nema, potvrdila nam je karlovačka policija. Nesreća se dogodila na križanju Prilaza Većeslava Holjevca i Ulice Ante Starčevića na Baniji.

Dodaju i da se automobil podosta 'rasuo' te da izgleda gore nego što zapravo je.

- Kombi se zaustavio na semaforu, a auto je naletio na njega nešto prije 17 sati. Nitko nije teže ozlijeđen, a na mjesto događaja jako brzo došla je policija, koja još uvijek regulira promet - priča nam čitatelj koji se našao u blizini nesreće.

