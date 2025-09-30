Obavijesti

PRONAŠLI KRIVCA

Muškarac (84) provalio u kuću u Slavoniji: Ukrao ormare, regal, dvosjed... Šteta je 2500 eura

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Policija je tijekom istrage pretražila dom i druge prostorije koje koristi osumnjičeni muškarac.  Tom su prilikom pronašli sve ukradene predmete, koji su oduzeti uz potvrdu

Policija iz Donjeg Miholjca dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (84) za kojeg sumnjaju da je provalio i počinio tešku krađu na području općine Marijanci, piše osječko-baranjska policija.

Sumnja se da je od 20. do 26. rujna provalio u obiteljsku kuću koja je u vlasništvu žene (47). Oštetio je dvoja ulazna vrata i šperploču. Iz istog prostora, ženi (53) ukrao je i niz komada namještaja - dvosjed, komodu, regal, dva ormara i mikrovalnu. Materijalna šteta procijenjena je na 2.500 eura.

Policija je tijekom istrage pretražila dom i druge prostorije koje koristi osumnjičeni muškarac.  Tom su prilikom pronašli sve ukradene predmete, koji su oduzeti uz potvrdu. Protiv osumnjičenika će podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

