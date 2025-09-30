Policija je tijekom istrage pretražila dom i druge prostorije koje koristi osumnjičeni muškarac. Tom su prilikom pronašli sve ukradene predmete, koji su oduzeti uz potvrdu
Muškarac (84) provalio u kuću u Slavoniji: Ukrao ormare, regal, dvosjed... Šteta je 2500 eura
Policija iz Donjeg Miholjca dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (84) za kojeg sumnjaju da je provalio i počinio tešku krađu na području općine Marijanci, piše osječko-baranjska policija.
Sumnja se da je od 20. do 26. rujna provalio u obiteljsku kuću koja je u vlasništvu žene (47). Oštetio je dvoja ulazna vrata i šperploču. Iz istog prostora, ženi (53) ukrao je i niz komada namještaja - dvosjed, komodu, regal, dva ormara i mikrovalnu. Materijalna šteta procijenjena je na 2.500 eura.
Policija je tijekom istrage pretražila dom i druge prostorije koje koristi osumnjičeni muškarac. Tom su prilikom pronašli sve ukradene predmete, koji su oduzeti uz potvrdu. Protiv osumnjičenika će podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
