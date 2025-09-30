Obavijesti

Nijemac (60) pao s motora u Zagorju: Teško je ozlijeđen
Vozilom Hitne medicinske pomoći 60-godišnjak je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu

Policija je objavila detalje prometne nesreće u mjestu Globočec nedaleko Zlatara. Nijemac (60) teško je ozlijeđen nakon pada s motora.

- Do prometne nesreće došlo je kada 60-godišnji državljanin Njemačke, upravljajući motociklom, se vozilom nije kretao što bliže desnom rubu kolnika, uslijed čega je motociklom prešao na travnatu površinu van kolnika, gdje je izgubio ravnotežu i pao s motocikla - navodi policija.

Vozilom Hitne medicinske pomoći 60-godišnjak je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.

