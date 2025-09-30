Obavijesti

POKUŠAJ KRAĐE

Traži se maskirani razbojnik iz Osijeka: Skalpelom je prijetio blagajnici, otjerala ga vikanjem

Piše Iva Tomas,
Policija traga za maskiranim razbojnikom koji je pokušao opljačkati trgovinu u Osijeku. Djelatnica mu nije htjela predati novac i počela je vikati. Pobjegao je...

Nepoznati maskirani počinitelj ušao je u trgovinu u Osijeku u četvrtak oko 18:30 sati, u namjeri da uzme novac iz blagajne. Blagajnici je prijetio skalpelom i pokušavao je od nje dobiti novac, piše osječko-baranjska policija.

INTERNETSKA KRAĐA Dvije žene ostale bez više od 70.000 €: Jednoj je 'policajka' naredila hitnu uplatu novca
Dvije žene ostale bez više od 70.000 €: Jednoj je 'policajka' naredila hitnu uplatu novca

Djelatnica mu nije htjela predati novac i počela je vikati. On je tada pobjegao iz trgovine i otišao u nepoznatom smjeru.

Policija traga za razbojnikom.

