Policija traga za maskiranim razbojnikom koji je pokušao opljačkati trgovinu u Osijeku. Djelatnica mu nije htjela predati novac i počela je vikati. Pobjegao je...
POKUŠAJ KRAĐE
Traži se maskirani razbojnik iz Osijeka: Skalpelom je prijetio blagajnici, otjerala ga vikanjem
Nepoznati maskirani počinitelj ušao je u trgovinu u Osijeku u četvrtak oko 18:30 sati, u namjeri da uzme novac iz blagajne. Blagajnici je prijetio skalpelom i pokušavao je od nje dobiti novac, piše osječko-baranjska policija.
Djelatnica mu nije htjela predati novac i počela je vikati. On je tada pobjegao iz trgovine i otišao u nepoznatom smjeru.
Policija traga za razbojnikom.
