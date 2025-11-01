Obavijesti

News

Komentari 2
DOBIO ZABRANU PRISTUPA

Muškarac iz Dubrovnika prijetio je smrću saborskoj zastupnici

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac iz Dubrovnika prijetio je smrću saborskoj zastupnici
Foto: PU brodsko posavska

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku izvijestilo je u subotu da je zbog prijetnje smrću saborskoj zastupnici na društvenoj mreži ispitan 27-godišnjak iz Dubrovnika te mu je naložena mjera opreza

Muškarca sumnjiče da je 30. listopada u Dubrovniku preko društvene mreže Facebook zastupnici u Hrvatskom saboru uputio prijetnje smrću, nezadovoljan njezinim komentarom na objavljeni članak.

Dubrovačko Općinsko državno odvjetništvo ispitalo je osumnjičenika nakon zaprimljene policijske kaznene prijave te je donijelo rješenje kojim mu je kao mjera opreza naložena zabrana približavanja i uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom.

EVO TKO JE DAJANA FOTO Tukla se sa ZET-ovcem, a sad je opet uhićena! Evo s kojim Hrvatom je posebno bliska...
FOTO Tukla se sa ZET-ovcem, a sad je opet uhićena! Evo s kojim Hrvatom je posebno bliska...

Tužiteljstvo ne navodi o kojoj je zastupnici riječ.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...
SVI SVETI

FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'
UŽAS

Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'

Neslužbeno doznajemo da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice
Srpski studenti za 24sata: Nazivaju nas sotonistima, ali nije nas briga. Borba ide dalje
GODINA DANA KATASTROFE

Srpski studenti za 24sata: Nazivaju nas sotonistima, ali nije nas briga. Borba ide dalje

Naša borba traje do ispunjenja zahtjeva. Jednostavno, neophodno je ovaj proces ispratiti do kraja, a to zahtijeva kako raspisivanje izbora, tako i ispunjenje inicijalnih zahtjeva, poručili su nam studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025