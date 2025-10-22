Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Nametljivo ponašanje, policija je 31-godišnjaka uhitila
Manijak maltretirao ženu preko uplata: Slao joj je male iznose i vrijeđao ju je. Uhitili su ga!
Policija je uhitila muškarca (31) na području Vinkovaca jer je u 22 navrata slao uvredljive i neprimjerene poruke 26-godišnjoj ženi, i to putem uplata na njezin bankovni račun.
Svaki put uplatio bi manji iznos novca te bi uz to slao poruke kojima je pokušavao stupiti u neželjeni kontakt s njom. Žena je sve 21.listopada prijavila policiji i navela kako je danima maltretira.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Nametljivo ponašanje, policija je 31-godišnjaka uhitila. Nad njim se provodi kriminalističko istraživanje.
