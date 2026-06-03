Muškarac je htio ubiti ženu u domu za starije: Pokušao je ugušiti, oglasio se i DORH

Zbog sumnje da je pokušao zadaviti 75-godišnju korisnicu doma za starije osobe osječko Županijsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv 61-godišnjeg korisnika tog doma, izvijestilo je tužiteljstvo.

Iz tužiteljstva su priopćili da, nakon provedene istrage, okrivljenika tereti da je kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju počinio 3. prosinca 2025. godine, u jednom domu za starije na području Osječko-baranjske županije.

Sumnja se da je, kao korisnik navedenog doma, okrivljenik ušao u sobu u kojoj je ležala 75-godišnja žrtva i da je, u nakani da usmrti, iskoristio njezinu nepokretnost i nemogućnost da pruži otpor te ju više puta rukama stisnuo za vrat, nanijevši joj tjelesnu ozljedu,

U državnom odvjetništvu ističu da osumnjičeni 61-godišnjak kazneno djelo nije dovršio samo zato jer je smatrao da je žrtvu poduzetim radnjama već usmrtio.

U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja djela, navodi osječko-baranjsko županijsko tužiteljstvo.