Muškarac kod Gline motornom pilom čistio put kako bi ljudima u kontejnerima dostavio hranu

Udruga Ljudi za ljude objavila je snimku na kojoj se vidi kako vozač mora raščistiti put da bi dostavio hranu ljudima u selima oko Gline. Muškarac je usred velikog snijega došao s motornom pilom i presjekao drvo koje je palo na put.

- U tim selima nema struje još od prekjučer, a ljudi žive u mobilnim kućicama i kontejnerima - ispričala je jučer Branka Bakšić Mitić.

- Ljudi u kontejnerima nemaju ni peći, ne mogu ni naložiti drva.

Dodaje kako je područje Gline veliko, a da imaju samo četiri stroja koja mogu čistiti ceste i puteve te naglasila da su volonteri nosili motorne pile kako bi čistili debla na koja su naišli na cestama dok su ljudima raznosili hranu.

Novi ministar Bačić danas je prvi put posjetio Baniju.

Bačić je rekao kako planira da se do iduće zime, do 1. studenog, za sve u kontejnerskim naseljima osigura prikladan smještaj.

- I taj prikladni smještaj smo razvrstali u sedam vidova zbrinjavanja, i obvezat ćemo se i mi kao ministarstvo i kao županija, gradovi i općine, da u idućih 10-15 dana napravimo plan stambenog zbrinjavanja - rekao je.

- Naš je cilj da u hitnoj proceduri zakon bude do 15. veljače raspravljen u Saboru, a onda i usvojen. S usvajanjem zakona u Saboru donijet će se i plan stambenog zbrinjavanja u adekvatnim smještajnim jedinicama svih naših sugrađana koji su trenutno, bilo u kontejnerskim naseljima, ili su u kontejnerima kraj svojih kuća. Nema čarobnog štapića, nema jednostavnog rješenja, zato je potrebno jako puno posla i jako puno dobre volje i suradnje svih sudionika u tom procesu. I od nas u središnjim tijelima vlasti, ali i svih projektanata, svih izvođača. Pozivam sve na nužnu dozu ozbiljnosti jer je doista već uskoro 3 godine od zagrebačkog potresa - rekao je.

- Imam određeno iskustvo na djelo koji se odnosi na graditeljstvo i upravljanje imovinom. Dobro sam se upoznao s trenutnim stanjem obnove i iz tog razloga sam predložio zakonodavni okvir koji će omogućiti ubrzanje obnove. Značajno ćemo smanjiti procedure. Kada se pobroje ti koraci koje ćemo mi smanjiti, to je 40 posto od postojeće procedure i dokumentacije. Napravit ćemo plan koji će i vama i meni i svim mojim suradnicima biti okvir koji ćete moći, zajedno s nama, pratiti. Sve ovo što vam sada govorim, to je da će se iz plana koji će vam biti dostavljen, moći, na dnevnoj razini, kontrolirati plan koji ćemo napraviti. On je iznimno zahtjevan, i toga sam svjestan. Neće biti jednostavno - rekao je Bačić.

- Uvjeren sam da ćemo kroz sedam modela doista pronaći rješenje. To je ono što mi daje vjeru da ćemo u tome i uspjeti - dodao je.

Poručio je kako je svjestan da je treći ministar koji dolazi pred ljude na Banovini i daje obećanja.

Na novinarsko pitanje zašto nije išao na područje Gline, Bačić je rekao da ne može stići na sva mjesta odjednom.

- Imamo niz aktivnosti i tu u Petrinji, idemo i u Dvor. U dogovorima sam i razgovorima s gradonačelnikom Gline. Imali smo do sada vrlo ugodne razgovore, kao kolege po struci - rekao je. Što se tiče susreta s dogradonačelnicom Gline Brankom Bakšić Mitić, Bačić je rekao da se veseli tome i ne boji se susreta.

