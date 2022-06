Muškarac koji je po A1 11 minuta vozio u krivom smjeru ima niz prekršaja, lani su ga propucali

Lička policija sumnjiči muškarca (37) za kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu. On je, izvijestila je policija, u utorak oko 1 sat ujutro kršio propise o sigurnosti prometa na cestama i ugrozio druge sudionike u prometu.

Kako doznaje Jutarnji, riječ je o T.F. koji je već dobro poznat policiji. On je serijski počinitelj raznih prekrašaja, a sudjelovao je i u tučnjavama i remećenju javnog reda. Nakon svađe u jednom kafiću u Otočcu, prije godinu i pol dana, propucan je iz pištolja. S teškim ozljedama prebačen je u ogulinsku, a potom u karlovačku bolnicu gdje su mu liječnici spasili život.

Na videu koji smo dobili s nadzornih kamera, vidi se kako su ga vatrogasci zaustavili odmah po izlazu iz tunela. On je na njihovu naredbu skrenuo i zaustavio se na parkiralištu kraj ceste. Vozač se međutim nakon toga okrenuo i vratio na autocestu, a kasnije ga je sustigla i zaustavila policija.

- On se sumnjiči da je 14. lipnja 2022. godine u vremenu od 1.17 sati do 1.28 sati na autocesti A-1 teško kršio propise o sigurnosti prometa na cestama i ugrozio druge sudionike u prometu. Naime, on je od čvora Sveti Rok do južnog portala tunela Sveti Rok upravljao osobnim automobilom njemačke nacionalne oznake, iz smjera sjevera u smjeru juga suprotnom kolničkom trakom, tj. onom trakom koja je namijenjena za promet vozila iz smjera juga u smjeru sjevera - rekli su iz PU ličko-senjske.

Srećom, promet u to doba noći nije toliko gust pa je izbjegnuta tragedija.

