Muškarac mahao plastičnim pištoljem na cesti u Kaštelima: 'Izazvao je strah kod građana'

Muškarac (36) mahao je crnim plastičnim pištoljem i usmjeravao ga u objekte u utorak, 5. svibnja oko 18.50 sati na Cesti dr. Franje Tuđmana u Kaštel Sućurcu. Kako su priopćili iz PU splitsko-dalmatinske, žurno su na teren uputili policijske službenike iz nekoliko postaja, kao i interventnu policiju. Muškarca su ubrzo pronašli.

Kako navode, mahanjem plastičnim pištoljem izazvao je strah i uznemirenost građana u prolazu. Od njega je oduzet pištolj, uhićen je i doveden u policijsku postaju gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

- Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 36-godišnji muškarac počinio prekršaj iz čl. 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i kažnjen je za počinjeni prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 300 eura - navode iz splitske policije.