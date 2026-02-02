Policijski službenici, u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom, obavljaju očevid kako bi se utvrdile okolnosti nastanka nesreće.
TEŠKA NESREĆA U GALOVCU
Muškarac poginuo kraj Zadra
Čitanje članka: < 1 min
Zadarska policija je zaprimila dojavu da se danas oko 14.25 sati u Galovcu dogodila prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba.
Policijski službenici, u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom, obavljaju očevid kako bi se utvrdile okolnosti nastanka nesreće.
Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, VII. Ulica u mjestu Galovac zatvorena je za promet.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku