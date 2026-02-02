Muškarac poginuo kraj Zadra

Zadarska policija je zaprimila dojavu da se danas oko 14.25 sati u Galovcu dogodila prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba.

Policijski službenici, u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom, obavljaju očevid kako bi se utvrdile okolnosti nastanka nesreće.

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, VII. Ulica u mjestu Galovac zatvorena je za promet.

