Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 27-godišnjaku koji nije bio zaposlenik tvrtke, a preko njega je prešao radni stroj
TVRTKA KRONOSPAN
Muškarac poginuo u Bjelovaru
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U krugu bjelovarske tvrtke Kronospan u petak je smrtno stradala osoba, potvrdili su iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.
Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 27-godišnjaku koji nije bio zaposlenik tvrtke, a preko njega je prešao radni stroj.
Očevid je u tijeku, a više o okolnostima nesreće trebalo bi biti poznato nakon njegova završetka.
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