Muškarac poginuo u Bjelovaru

U krugu bjelovarske tvrtke Kronospan u petak je smrtno stradala osoba, potvrdili su iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 27-godišnjaku koji nije bio zaposlenik tvrtke, a preko njega je prešao radni stroj.

Očevid je u tijeku, a više o okolnostima nesreće trebalo bi biti poznato nakon njegova završetka.