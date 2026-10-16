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TVRTKA KRONOSPAN

Muškarac poginuo u Bjelovaru

Piše HINA,
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Muškarac poginuo u Bjelovaru
Ilustracija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 27-godišnjaku koji nije bio zaposlenik tvrtke, a preko njega je prešao radni stroj

U krugu bjelovarske tvrtke Kronospan u petak je smrtno stradala osoba, potvrdili su iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 27-godišnjaku koji nije bio zaposlenik tvrtke, a preko njega je prešao radni stroj.

Očevid je u tijeku, a više o okolnostima nesreće trebalo bi biti poznato nakon njegova završetka.

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