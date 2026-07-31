Dolaskom na nizbrdicu izgubio je nadzor nad upravljačem traktora, zbog čega je kotačima traktora prešao na povišeni zemljani nasip, uslijed čega je pao s traktora na cestu.
NESREĆA NA SJEVERU HRVATSKE
Muškarac poginuo u prevrtanju traktora u Kapeli Kalničkoj
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Muškarac (68) poginuo je u četvrtak oko 16.30 sati u Kapeli Kalničkoj, na nerazvrstanoj cesti u predjelu zvanom Gaj, u prevrtanju traktora. On je upravljao traktorom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez vozačke dozvole bilo koje kategorije.
Dolaskom na nizbrdicu izgubio je nadzor nad upravljačem traktora, zbog čega je kotačima traktora prešao na povišeni zemljani nasip, uslijed čega je pao s traktora na cestu.
Smrt muškarca na mjestu događaja konstatirala je liječnica tima Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, dok je mrtvozornik naložio obavljanje obdukcije. Tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.
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