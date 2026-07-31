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NESREĆA NA SJEVERU HRVATSKE

Muškarac poginuo u prevrtanju traktora u Kapeli Kalničkoj

Piše Ivan Hruškovec,
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Muškarac poginuo u prevrtanju traktora u Kapeli Kalničkoj
Foto: David Jerkovic/PIXSELL.
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Dolaskom na nizbrdicu izgubio je nadzor nad upravljačem traktora, zbog čega je kotačima traktora prešao na povišeni zemljani nasip, uslijed čega je pao s traktora na cestu.

Muškarac (68) poginuo je u četvrtak oko 16.30 sati u Kapeli Kalničkoj, na nerazvrstanoj cesti u predjelu zvanom Gaj, u prevrtanju traktora. On je upravljao traktorom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez vozačke dozvole bilo koje kategorije.

Dolaskom na nizbrdicu izgubio je nadzor nad upravljačem traktora, zbog čega je kotačima traktora prešao na povišeni zemljani nasip, uslijed čega je pao s traktora na cestu.

Smrt muškarca na mjestu događaja konstatirala je liječnica tima Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, dok je mrtvozornik naložio obavljanje obdukcije. Tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.
 

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