Očevid bi trebao utvrditi točne okolnosti i uzrok nesreće, kao i detalje koji su doveli do tragičnog stradavanja
OČEVID U TIJEKU
Muškarac poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Cernika
Čovjek je poginuo danas u 14:23 sata u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Opršinac, općina Cernik.
Policija je odmah upućena na teren, gdje je u tijeku ovlašteni očevid koji provodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu uz asistenciju policijskih službenika Policijske postaje Slavonski Brod – Postaje prometne policije.
