Obavijesti

News

Komentari 0
OČEVID U TIJEKU

Muškarac poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Cernika

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac poginuo u teškoj prometnoj nesreći kod Cernika
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Očevid bi trebao utvrditi točne okolnosti i uzrok nesreće, kao i detalje koji su doveli do tragičnog stradavanja

Čovjek je poginuo danas u 14:23 sata u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Opršinac, općina Cernik.

Policija je odmah upućena na teren, gdje je u tijeku ovlašteni očevid koji provodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu uz asistenciju policijskih službenika Policijske postaje Slavonski Brod – Postaje prometne policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'
MALOLJETNIK SVE ISPRIČAO POLICIJI?!

'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'

Jedan mladić iz skupine navodno je u jednom trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi razbježali i napustili zgradu Vjesnika koji je nakon toga planuo
Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, dva poduzetnika: Šteta je oko dva milijuna eura
KORUPTIVNA KAZNENA DJELA

Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, dva poduzetnika: Šteta je oko dva milijuna eura

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost
Pogledajte koliko bi snijega moglo pasti kod nas za vikend!
OBUCITE SE TOPLO

Pogledajte koliko bi snijega moglo pasti kod nas za vikend!

Meteoalarm je na snazi za jug Jadrana zbog jakih udara juga. Snijega bi, osim u gorju, moglo biti i u nizinama. Na sjeveru će okrenuti na buru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025