Obavijesti

News

Komentari 1
POTUKLI SE U STANU

Muškarac preminuo u bolnici, pozlilo mu tijekom intervencije nakon što se potukao u Zagrebu

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac preminuo u bolnici, pozlilo mu tijekom intervencije nakon što se potukao u Zagrebu
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Policija je zaprimila više dojava građana o galami i tučnjavi u stanu u navedenoj ulici. Prema dosad utvrđenim informacijama, u stanu su se verbalno i tjelesno sukobila dvojica muškaraca u dobi od 39 i 37 godina

Admiral

Muškarac (39) preminuo je nakon što je u petak nešto iza 12 sati došlo do intervencije policije u Šenovoj ulici u Zagrebu, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka. Policija je zaprimila više dojava građana o galami i tučnjavi u stanu u navedenoj ulici. Prema dosad utvrđenim informacijama, u stanu su se verbalno i tjelesno sukobila dvojica muškaraca u dobi od 39 i 37 godina. Nakon sukoba, stariji muškarac istrčao je ispred zgrade te tjelesno napao građanku.

U pomoć napadnutoj ženi priskočili su član njezine obitelji i susjed, koji su zadržali napadača do dolaska policijskih službenika. Po dolasku policije, muškarac se oglušio na njihove naredbe te je svladan uporabom tjelesne snage i sredstava za vezivanje.

Tijekom postupanja policije muškarcu je pozlilo, zbog čega su mu policijski službenici odmah pružili prvu pomoć i započeli reanimaciju. Na mjesto događaja ubrzo je stigla i hitna medicinska pomoć, čiji je tim preuzeo reanimaciju te muškarca prevezao u Klinički bolnički centar Zagreb. Iz bolnice je nešto kasnije stigla obavijest da je 39-godišnjak preminuo.

U tijeku je kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice

Policija provodi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti događaja...
Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'
IMAMO DETALJE

Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'

Grgić je dao upute da se u potvrdi navede kako je već odrađen i naplaćen posao vrijednosti veće od 25.000 eura...
Uhitili vozača 'tramvaja smrti' u Sarajevu: Djevojka (17) životno ugrožena, amputirali joj nogu...
STRAVA U BIH

Uhitili vozača 'tramvaja smrti' u Sarajevu: Djevojka (17) životno ugrožena, amputirali joj nogu...

Među četiri ozlijeđene osobe najteže je stradala 17-godišnja djevojka Ella Jovanović kojoj su u bolnici morali amputirati nogu a u petak je i dalje bila životno ugrožena.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026