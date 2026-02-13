Muškarac preminuo u bolnici, pozlilo mu tijekom intervencije nakon što se potukao u Zagrebu

Muškarac (39) preminuo je nakon što je u petak nešto iza 12 sati došlo do intervencije policije u Šenovoj ulici u Zagrebu, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka. Policija je zaprimila više dojava građana o galami i tučnjavi u stanu u navedenoj ulici. Prema dosad utvrđenim informacijama, u stanu su se verbalno i tjelesno sukobila dvojica muškaraca u dobi od 39 i 37 godina. Nakon sukoba, stariji muškarac istrčao je ispred zgrade te tjelesno napao građanku.

U pomoć napadnutoj ženi priskočili su član njezine obitelji i susjed, koji su zadržali napadača do dolaska policijskih službenika. Po dolasku policije, muškarac se oglušio na njihove naredbe te je svladan uporabom tjelesne snage i sredstava za vezivanje.

Tijekom postupanja policije muškarcu je pozlilo, zbog čega su mu policijski službenici odmah pružili prvu pomoć i započeli reanimaciju. Na mjesto događaja ubrzo je stigla i hitna medicinska pomoć, čiji je tim preuzeo reanimaciju te muškarca prevezao u Klinički bolnički centar Zagreb. Iz bolnice je nešto kasnije stigla obavijest da je 39-godišnjak preminuo.

U tijeku je kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.