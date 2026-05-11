DOBACIVAO MU UVREDE

Muškarac prijetio novinaru na splitskoj Rivi, završio u pritvoru

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je kazneno prijavila 57-godišnjaka osumnjičenog da je zbog novinarskog rada prijetio Vukoviću, a tijekom incidenta navodno je posegnuo i za motikom.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjakom osumnjičenim da je 7. svibnja na splitskoj Rivi prijetio 53-godišnjem novinaru Siniši Vukoviću zbog njegova novinarskog rada, a osumnjičeni je u ponedjeljak uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Osumnjičeni je u ponedjeljak ujutro uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je splitska policija. Incident se dogodio u prošli četvrtak poslijepodne, na blagdan Svetoga Dujma, kada je Vuković sa suprugom šetao splitskom Rivom. U blizini Hrvojeve kule i Pazara presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je novinaru dobacivao uvrede i prozivke zbog njegova rada za tjednik Novosti i Slobodnu Dalmaciju.

Vuković se pokušao udaljiti vjerujući da će sve ostati na verbalnim uvredama, no muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se sa suprugom udaljio s mjesta događaja te incident prijavio policiji.

