ILEGALNO GROBLJE

Policija uhitila načelnika općine Marina i njegovog sina zbog napada na novinarsku ekipu!

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: NOVA TV/screenshoot

S obzirom na to da je načelnik Mamut uhićen u ponedjeljak oko 21 sat policija ga ima prava do tada i zadržati. No on će najvjerojatnije i ranije pred tužitelja koji će odlučiti hoće li tražiti pritvor

Načelnik Ante Mamut prijavljen je za više kaznenih djela, kazneno djelo prijetnje je najteže što mu se stavlja na teret. Uhićen je i njegov sin koji je također napao našu ekipu, rekao je Domagoj Mikić, novinar i urednik emisije Poziv Nove TV svojim kolegama za portal Dnevnik.hr nakon što je u ponedjeljak više ljudi napalo novinarku Teu Johman Nitraj i snimatelje Kristijana Jantona i Tomislava Sladića.

Oni su snimali na području ilegalnog groblja u Općini Marina nedaleko od Trogira. Zbog njihovog izvještavanja na teren je izašao i Državni inspektorat koji je zatvorio to 'privatno' nezakonito groblje.

- Nakon što policajci odrade svoj posao uhićeni će biti predani pritvorskom nadzorniku, a potom će biti dovedeni na Općinsko državno odvjetništvo kako bi dali svoj konačan iskaz. Tada će državni odvjetnik i za koga tražiti određivanje istražnog zatvora. S obzirom na to da je načelnik Mamut uhićen oko 21 sat policija ga ima prava do tada i zadržati. No kako doznajem on bi se pred tužiteljima trebao naći za nekoliko sati - rekao je Mikić svojim kolegama.

Nasiljem je potresena i predsjednica Općinskog vijeća Marine.

- Samo vam mogu reći da je ovo bio poraz demokracije i poraz zdrave logike, koje ja nikad nisam doživjela u životu. Svi smo potreseni ovim događajem jer se ovo ne vidi često. Mislim da je ovo presedan u Republici Hrvatskoj - rekla je Mirjam Radić, predsjednica Općinskog vijeća Marina.

