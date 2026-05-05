Policija uhitila načelnika općine Marina i njegovog sina zbog napada na novinarsku ekipu!

Načelnik Ante Mamut prijavljen je za više kaznenih djela, kazneno djelo prijetnje je najteže što mu se stavlja na teret. Uhićen je i njegov sin koji je također napao našu ekipu, rekao je Domagoj Mikić, novinar i urednik emisije Poziv Nove TV svojim kolegama za portal Dnevnik.hr nakon što je u ponedjeljak više ljudi napalo novinarku Teu Johman Nitraj i snimatelje Kristijana Jantona i Tomislava Sladića.

Oni su snimali na području ilegalnog groblja u Općini Marina nedaleko od Trogira. Zbog njihovog izvještavanja na teren je izašao i Državni inspektorat koji je zatvorio to 'privatno' nezakonito groblje.

- Nakon što policajci odrade svoj posao uhićeni će biti predani pritvorskom nadzorniku, a potom će biti dovedeni na Općinsko državno odvjetništvo kako bi dali svoj konačan iskaz. Tada će državni odvjetnik i za koga tražiti određivanje istražnog zatvora. S obzirom na to da je načelnik Mamut uhićen oko 21 sat policija ga ima prava do tada i zadržati. No kako doznajem on bi se pred tužiteljima trebao naći za nekoliko sati - rekao je Mikić svojim kolegama.

Nasiljem je potresena i predsjednica Općinskog vijeća Marine.

- Samo vam mogu reći da je ovo bio poraz demokracije i poraz zdrave logike, koje ja nikad nisam doživjela u životu. Svi smo potreseni ovim događajem jer se ovo ne vidi često. Mislim da je ovo presedan u Republici Hrvatskoj - rekla je Mirjam Radić, predsjednica Općinskog vijeća Marina.