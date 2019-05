Muškarac se popeo na Eiffelov toranj: Evakuirali su turiste

Sigurnosne službe evakuirale su u ponedjeljak Eiffelov toranj nakon što se nepoznati muškarac popeo na ovu popularnu parišku znamenitost, piše RT.

Muškarac se navodno počeo penjati oko 14 sati i to sa druge razine tornja koja je oko 149 metara iznad tla. Sigurnosne službe vrlo brzo su ga uočile i upozorile turiste da napuste toranj.

DEVELOPING: The Eiffel Tower has been closed to the public as someone attempts to scale the landmark. https://t.co/l7i4yJyIZW pic.twitter.com/6dHoNCiTdK