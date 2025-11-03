Muškarac teško ozlijedio ženu u tramvaju u Zagrebu, u bolnici je

Muškarac (32) napao je i teško ozlijedio ženu (47) nakon verbalnog sukoba u tramvaju na zagrebačkom Črnomercu u nedjelju, 2. studenog oko 14.45 sati, izvijestili su iz PU zagrebačke.

Liječnička pomoć ozlijeđenoj je pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

