UŽAS NA ČRNOMERCU

Muškarac teško ozlijedio ženu u tramvaju u Zagrebu, u bolnici je

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Žena pala pod tramvaj na Črnomercu, nisu je uspjeli spasiti | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Liječnička pomoć ozlijeđenoj je pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh

Muškarac (32) napao je i teško ozlijedio ženu (47) nakon verbalnog sukoba u tramvaju na zagrebačkom Črnomercu u nedjelju, 2. studenog oko 14.45 sati, izvijestili su iz PU zagrebačke.

DVOJE JOŠ U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI Dva Britanca osumnjičena za napad nožem u vlaku u Britaniji
Dva Britanca osumnjičena za napad nožem u vlaku u Britaniji

Liječnička pomoć ozlijeđenoj je pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
 

