POPUSTILI POTPORNJI
Muškarac u Rovinju poginuo dok je popravljao prikolicu
U dvorištu kuće u Ulici Montero u Rovinju u petak je smrtno stradao 67-godišnji muškarac. Do tragedije je došlo dok je popravljao dijelove traktorske prikolice te su popustili potpornji koji su pridržavali prikolicu. Dio prikolice prignječio je muškarca te je on preminuo.
Tijelo stradalog prevezeno je na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije.
