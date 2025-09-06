Obavijesti

PREŠAO NA SUPROTNU TRAKU

Muškarac zaspao za volanom kod Pule i frontalno se sudario s autom: Troje ljudi je ozlijeđeno

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U sudaru je 44-godišnji vozač zadobio teške tjelesne ozljede, dok se za dvoje putnika iz njegovog vozila težina ozljeda još utvrđuje

Muškarac (41) uslijed umora je zaspao za volanom osobnog automobila pulskih registarskih oznaka u blizini Pule. Kod kružnog toka za Jadreške i raskrižja za Šiškansku cestu prešao je na suprotnu stranu kolnika i frontalno se sudarilo s automobilom, također pulskih oznaka, kojim je upravljao 44-godišnjak. Od siline udarca drugi je automobil odbačen u zid.

U sudaru je 44-godišnji vozač zadobio teške tjelesne ozljede, dok se za dvoje putnika iz njegovog vozila težina ozljeda još utvrđuje. Protiv 41-godišnjaka koji je izazvao nesreću bit će podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

