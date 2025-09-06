Muškarac zaspao za volanom kod Pule i frontalno se sudario s autom: Troje ljudi je ozlijeđeno

Muškarac (41) uslijed umora je zaspao za volanom osobnog automobila pulskih registarskih oznaka u blizini Pule. Kod kružnog toka za Jadreške i raskrižja za Šiškansku cestu prešao je na suprotnu stranu kolnika i frontalno se sudarilo s automobilom, također pulskih oznaka, kojim je upravljao 44-godišnjak. Od siline udarca drugi je automobil odbačen u zid.

U sudaru je 44-godišnji vozač zadobio teške tjelesne ozljede, dok se za dvoje putnika iz njegovog vozila težina ozljeda još utvrđuje. Protiv 41-godišnjaka koji je izazvao nesreću bit će podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.