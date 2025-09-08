Muškarca (32) brutalno pretukli u Splitu pa pobjegli: Četvoricu mladića sud pustio na slobodu

Četvorica mladića u dobi od 16 do 22 godine fizički su napali i teško ozlijedili muškarca (32) u Splitu, u noći na subotu, 6. rujna. PU splitsko-dalmatinska zaprimila je oko 00.42 sati dojavu o napadu na području Turske kule. Počinitelji su nakon napada pobjegli.

Policijski službenici su na mjestu događaja zatekli 32-godišnjaka s vidljivim ozljedama glave i ruku. Muškarac je hitno prevezen u KBC Split, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, uključujući prijelom nosne kosti s pomakom, nagnječenje rebara i više površinskih rana.

Četvorica mladića uhićeni su u samo nekoliko minuta od dojave. Nedaleko od mjesta napada zaustavljen je osobni automobil u kojem su se nalazila trojica maloljetnika, dok je četvrti osumnjičeni pronađen u taksi vozilu.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su četvorica mladića, u dobi od 16 do 22 godine, s kapuljačama preko glave, fizički nasrnula na žrtvu. Nakon što je pao na tlo, nastavili su ga udarati nogama u glavu i tijelo.

Svi osumnjičeni su 6. rujna predani pritvorskom nadzorniku, a dan kasnije privedeni su nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede. Nakon saslušanja, sudac istrage pustio ih je na slobodu, ali im je odredio mjere opreza - zabranu približavanja oštećenom i obvezno javljanje u policijsku postaju.