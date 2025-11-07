Obavijesti

SUD PRIHVATIO PRIJEDLOG

Muškarca (43) sumnjiče da je silovao poznanicu: DORH ga ispitao, ide u istražni zatvor

Muškarca (43) sumnjiče da je silovao poznanicu: DORH ga ispitao, ide u istražni zatvor
Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik u četiri navrata u razdoblju od srpnja 2022. do rujna 2025. na području Karlovačke županije počinio teška kaznena djela protiv spolne slobode na štetu 30-godišnje hrvatske državljanke, navodi DORH

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu pokrenulo je istragu protiv 43-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je počinio više teških kaznenih djela protiv spolne slobode. Nakon ispitivanja u DORH-u, određen mu je istražni zatvor.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik u četiri navrata u razdoblju od srpnja 2022. do rujna 2025. na području Karlovačke županije počinio teška kaznena djela protiv spolne slobode na štetu 30-godišnje hrvatske državljanke koju je od ranije poznavao - navodi DORH.

