Muškarca (43) sumnjiče da je silovao poznanicu: DORH ga ispitao, ide u istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu pokrenulo je istragu protiv 43-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je počinio više teških kaznenih djela protiv spolne slobode. Nakon ispitivanja u DORH-u, određen mu je istražni zatvor.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik u četiri navrata u razdoblju od srpnja 2022. do rujna 2025. na području Karlovačke županije počinio teška kaznena djela protiv spolne slobode na štetu 30-godišnje hrvatske državljanke koju je od ranije poznavao - navodi DORH.

- Nakon ispitivanja okrivljenika, sucu istrage Županijskog suda u Karlovcu podnesen je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točke 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama - zaključuju iz DORH-a.