Glavnog tužitelja ICC-a optužili za seksualno zlostavljanje dviju žena: 'Pozivao me u svoj stan'

Nazvala je supruga s obiteljskog rođendana, slomljena i odlučna da više ne može šutjeti. Njezin nadređeni, Karim Khan, karizmatični i moćni glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda (ICC), mjesecima ju je, prema njezinim tvrdnjama, seksualno zlostavljao.

'Aisha', ambiciozna malezijska pravnica godinama je gradila karijeru u međunarodnom pravu, no ubrzo nakon što se 2023. pridružila njegovu uredu, san se počeo pretvarati u noćnu moru. Prema njezinom svjedočenju, koje su prenijeli svjetski mediji, obrazac zlostavljanja započeo je tijekom službenog puta u London. Nakon večere, Khan ju je navodno pozivao u stan svog sina, što je kod nje izazvalo nelagodu.

U mjesecima koji su uslijedili, navodi Aisha, pozivi pod izlikom posla u njegov stan u Haagu postali su učestali.

- Razgovor o poslu trajao bi tri minute, a onda bi on počeo - povjerila se suprugu. Tvrdila je da ju je Khan prisiljavao na neželjene poljupce, dodire i spolne odnose, često na prepoznatljivom "zlatnom kauču u obliku polumjeseca".

Iskustvo koje je proživljavala ostavilo je duboke posljedice. Njezin suprug ispričao je kako je počela nositi četkicu za zube na posao jer bi nakon navodnih napada često povraćala, drastično je promijenila izgled ošišavši svoju dugu crnu kosu i razmišljala o samoubojstvu.

Ohrabrena njezinim istupom, javila se i druga žena, "Patricia", koja je 2009. radila kao Khanova pripravnica. Njezina priča, objavljena u The Guardianu, pokazuje značajne sličnosti. I nju je Khan, tada vodeći odvjetnik obrane, navodno pozivao u svoj stan u Haagu gdje ju je ljubio i dodirivao te tražio spolni odnos, što je odbila.

Khan odbacuje sve optužbe

Karim Khan (55), britanski odvjetnik i glavni tužitelj ICC-a, sve optužbe u potpunosti negira. Preko svojih odvjetnika poručio je da se nikada nije ponašao neprimjereno, da nikoga nije uznemiravao niti zloupotrijebio svoj položaj te da nije počinio nikakav oblik prisile ili profesionalno neprihvatljivog ponašanja.

Trenutačno je na dopustu s dužnosti glavnog tužitelja, dok Ujedinjeni narodi provode istragu o navodima za seksualno zlostavljanje, ali i o tvrdnjama da je pokušao zastrašiti i osvetiti se navodnoj žrtvi te osobama koje su prijavile njegovo ponašanje.

Optužbe, o kojima je Khan obaviješten u svibnju prošle godine, pojavile su se dok je pripremao neke od najosjetljivijih naloga za uhićenje u povijesti suda, protiv izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta, zbog sumnje na zločine protiv čovječnosti u sukobu u Gazi.