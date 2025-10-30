Muškarca (50) iz Brela prijavili zbog ulova 17 zaštićenih ptica

U policiji kažu da su 50-godišnjaka koji je posjedovao 17 divljih ptica, strogo zaštićenih zakonom, zatekli u mjestu Brela. Istraživanjem su utvrdili da ih je uhvatio u posljednji mjesec dana na nezakonit način, koristeći umjetne strške tzv. baketine.

Od osumnjičenog su oduzete ptice češljugar, zelendur, žutarica, juričica i čižak, kao i oprema namijenjena za njihovo hvatanje, tzv. baketini s ljepilom, mreže i zvučnici korišteni za vabljenje ptica.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv 50-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a ptice su zbrinute u policijskoj postaji gdje će ih preuzeti veterinarska inspekcija i vratiti ih u divljinu.