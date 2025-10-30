Obavijesti

VRATIT ĆE IH U DIVLJINU

Muškarca (50) iz Brela prijavili zbog ulova 17 zaštićenih ptica

Muškarca (50) iz Brela prijavili zbog ulova 17 zaštićenih ptica
Zbog kaznenog djela uništavanja zaštićenih dijelova prirode policija je podnijela kaznenu prijavu protiv 50-godišnjaka koji je nezakonito ulovio 17 divljih zaštićenih ptica, doznaje se u policiji

U policiji kažu da su 50-godišnjaka koji je posjedovao 17 divljih ptica, strogo zaštićenih zakonom, zatekli u mjestu Brela. Istraživanjem su utvrdili da ih je uhvatio u posljednji mjesec dana na nezakonit način, koristeći umjetne strške tzv. baketine.

Od osumnjičenog su oduzete ptice češljugar, zelendur, žutarica, juričica i čižak, kao i oprema namijenjena za njihovo hvatanje, tzv. baketini s ljepilom, mreže i zvučnici korišteni za vabljenje ptica.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv 50-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a ptice su zbrinute u policijskoj postaji gdje će ih preuzeti veterinarska inspekcija i vratiti ih u divljinu.

