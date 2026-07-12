Muškarci se za maškare na Silbi odjenuli u bebe: Nekima su bile pelene pune, nekima prazne!

Osamnaest muškaraca odjenulo se u bebe i prodefiliralo Silbom. Tako su usred ljeta, u subotu, organizirali svoje prve ljetne maškare i još jednom pokazali da na malom otoku zadarskog arhipelaga ne vrijede uvijek ustaljena pravila. Na Silbi se, kažu, sve može – ako je uz dobru zabavu i još bolji smisao za humor.

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Pokretanje videa... VIDEO Muškarci se za maškare na Silbi odjenuli u bebe | Video: 24sata

Svi sudionici imaju između 40 i više od 60 godina, članovi su Sportsko-ribolovnog društva Galeb, a među njima je bio i Saša Predovan (45).

– To su nam bile prve ljetne maškare i nadam se da će postati tradicija – kaže nam Saša. Dodaje kako nikome nije bilo teško odjenuti kostim, izaći na rivu i prošetati otokom odjeven kao beba.

Silba je odavno poznata kao otok umjetnosti i kreativnosti, a njezini stanovnici uvijek imaju originalne ideje.

Foto: Facebook

– Netko je tijekom druženja predložio da napravimo nešto komično. Prošle godine bili smo na Samoborskom fašniku upravo u ovakvim kostimima pa smo odlučili tu ideju prenijeti i na Silbu – objašnjava Saša.

Pripreme su trajale mjesecima. Članovi društva sami su izrađivali prepoznatljiva dječja kolica – varili su konstrukcije, postavljali kotače i dodavali praktične detalje poput držača za mobitel, piće i druge sitnice. Na kraju su se s njima jednostavno pojavili u luci.

Tamo ih je dočekala i maketa trajekta koju je izradila ekipa sa susjednog Oliba. Nazvali su je "Dovla Kasnić", duhovito aludirajući na trajekt "Bartol Kašić", koji povezuje oba otoka s kopnom. Otočani naglašavaju da je riječ isključivo o šali i da u njihovoj izvedbi nema nikakve zle namjere.

– Tko zna prihvatiti šalu, ovdje je uvijek dobrodošao – poručuju.

Na jedan dan sve je postalo vic. Usred turističke sezone, kada su otočani i ugostitelji zatrpani obvezama, pronašli su vremena i za malo bezbrižne zabave.

Povorka je namjerno krenula u vrijeme dolaska katamarana iz Zadra prema Puli. Putnike su tako dočekali muškarci odjeveni u bebe, žene u kostimima sobarica, a neobičnoj fešti na kraju su se pridružili brojni mještani i gosti.

Organizatorica Ana Milišić Baljak pojavila se kao fatalna plavuša Daisy iz filma Veliki Gatsby. Kaže kako su pravila života na Silbi vrlo jednostavna – sve što radiš, radi s dječjom radošću.

– Povorka je krenula u 16.30 sa Žalića. Prošli smo cijelom rivom, popeli se na Toretu, odnosno Toranj ljubavi, zatim prošli kroz selo i spustili se na plažu, gdje su se neki u kostimima čak i okupali. Nekima su pelene bile pune, nekima prazne – priča Ana kroz smijeh. – Moram vam otkriti i malu tajnu – u dječjim bočicama bilo je svakakvih napitaka, ali mlijeka sigurno nije bilo.

Video neobične povorke Silbenjani su objavili na društvenim mrežama, gdje je ubrzo postao pravi ljetni hit.

– Drago nam je što su ljudi prepoznali dobru i pozitivnu atmosferu koja vlada na našem otoku – kažu u Turističko-informativnom centru Silba. Dodaju kako je kalendar službenih događanja popunjen cijelog ljeta, ali nitko ne može predvidjeti kakvu će novu ideju smisliti ekipa iz SRD-a Galeb.

Silba ima tek oko 200 stalnih stanovnika, no tijekom ljeta broj ljudi na otoku naraste na nekoliko tisuća. Mnogi se gosti iz godine u godinu vraćaju upravo zbog posebne atmosfere koja ondje vlada.

U otočke legende ubraja se i skupina slovenskih glazbenika koja je osamdesetih godina uz svirku dočekivala brod Marina pri svakom pristajanju. Tu je i galerija akademske kiparice Marije Ujević-Galetović, koja je osmislila jedinstveni izložbeni prostor na otvorenom u samom središtu mjesta. Desetljećima je na Silbi boravio i Branimir Johnny Štulić, a umjetnički duh koji je odavno pustio korijenje na ovom otoku i danas se osjeća na svakom koraku.