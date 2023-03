Muškarci su počinili 98 posto svih masovnih ubojstva, Audrey je iznimka: Ne uklapa se u profil

Općeprihvaćena definicija 'masovne pucnjave' ne postoji. Razlikuju se predložene i korištene definicije po više kriterija, uglavnom se cijela 'rasprava' svodi na broj žrtava, jesu li obiteljski povezani, računaju li se sukobi bandi...

Većina medija i organizacija napade s tri ili četiri ubijene osobe kvalificira kao 'masovne pucnjave', ali ostale čimbenike nisu uskladili. Pa tako i brojke variraju.

Prema Washington Postu, primjerice, u periodu od 1967. do 2019. godine u SAD-u su bile 163 masovne pucnjave. Magazin Mother Jones izbrojao je, koristeći svoje kriterije, 140 masovnih pucnjava od 1982. do 2023. godine. AP njih 59 od 2006. do 2022. godine, 'Violence project' američkog Državnog instituta za pravdu kaže da je od 1966. do 2022. bilo 185 masovnih pucnjava u SAD-u...

No Massshootingtracker izbrojao je čak 5285 masovnih pucnjava u SAD-u od 1. siječnja 2013. godine do danas (150 u 2023.). Ljudi iza ovog projekta smatraju kako je definicija koju koriste američki mediji i organizacije potpuno kriva, jer broje samo one incidente sa smrtno stradalima. Za njih je masovna pucnjava svaki događaj u kojem je tijekom jednog incidenta ranjeno najmanje četvero ljudi.

- Bitno je razlikovati masovna ubojstva i masovne pucnjave - stoji na njihovoj stranici.

'Za žene nemamo profil'

Uglavnom, masovnih pucnjava, ili ubojstava, kako vam draže, u SAD-u je jako puno.

Nažalost, one više nisu nikakvo iznenađenje. Ali jučerašnji događaj, gdje je Audrey Elizabeth Hale (28) ubila šestero ljudi, ne uklapa se u 'obrazac'.

Iz jednostavne činjenice što je Audrey rođena kao žena. A ovisi o studijama, žene su počinile tek između dva i pet posto svih masovnih pucnjava (ako brojim slučajeve s četiri ili više mrtvih) u SAD-u.

Gledajući podatke 'Violence projecta', u periodu od 1966. do ožujka 2021. godine, žene su bile uključene u četiri od 172 masovne pucnjave u SAD-u (2,33 posto). U dva slučaja su bile u pratnji muškarca, navodi New York Times.

I dok su nadležne službe stvorile profil muškarca koji počini ovakve užasne zločine, navodeći da takvi pojedinci često imaju velike traume iz djetinjstva, kako su u velikom broju slučaja depresivni ili imaju suicidalne misli, kako pokazuju sklonosti nasilju... Za žene, zbog premalog uzorka, tako nešto još nisu uspjeli.

- Ti slučajevi, kad žena počini masovnu pucnjavu, su toliko rijetki, po našim brojkama manje od pet posto slučajeva, da ne znamo toliko o njihovim profilima. Uzorak je tako malen - kaže za USA Today Adam Lankford, profesor prava i kriminalistike sa sveučilišta u Alabami.

Upitan kako objašnjava takav nesrazmjer odgovara:

- Muškarci su skloniji nasilju, pa tako i masovnim pucnjavama. Muškarci uključeni u ove zločine često imaju nezdravu percepciju vlastite vrijednosti. U puno slučajeva ubijaju kako bi postigli ili obranili svoj status.

Slučaj iz Nashvillea

Usmrćena napadačica, koja je u ponedjeljak ujutro u privatnoj kršćanskoj osnovnoj školi u Nashvilleu ubila šestero ljudi, uključujući troje djece, identificirana je kao Audrey Elizabeth Hale (28).

John Drake, šef policije u Nashvilleu, oslovio je napadačicu ženskom zamjenicom, ali je na pitanja novinara precizirao da se Audrey Elizabeth Hall izjašnjava kao transrodna osoba. Policija tvrdi kako je napad bio planiran neko vrijeme te da je u tijeku analiziranje manifesta napadačice.

Policija Nashvillea objavila je snimku koja pokazuje kako je napadačica ušla u školu. Snimka, za koju se čini da je s nadzornih kamera unutar zgrade, prikazuje Hale kako puca na ulazna vrata, a zatim se penje kroz razbijeno staklo kako bi ušla. U policiji dodaju kako je napadačica legalno nabavila oružje i da je u trenutku napada kod sebe imala karte i crteže školske zgrade. Kažu da je napadačica bivša učenica te škole.

Američki predsjednik Joe Biden nazvao je pucnjavu u školi u Nashvilleu "odvratnom", rekavši da nasilje vatrenim oružjem "razdire dušu" Sjedinjenih Država.

