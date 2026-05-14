Obavijesti

News

Komentari 1
'ZEMLJA TREBA NOVE LJUDE'

Muškarci u Berlinu na prosvjedu zbog rodno uvjetovanog nasilja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarci u Berlinu na prosvjedu zbog rodno uvjetovanog nasilja
Foto: Lisi Niesner

Na Dan očeva skup 'Muškarci protiv nasilja' okupio je prosvjednike kod Brandenburških vrata uz poruke protiv seksualnog nasilja

Stotine ljudi, većinom muškaraca, pridružilo se u četvrtak skupu u Berlinu kako bi prosvjedovali protiv rodno uvjetovanog nasilja. Njemačka tradicionalno obilježava Dan očeva na dan Uzašašća, koji pada 40 dana nakon Uskrsa. U mnogim se regijama muškarci okupljaju na planinarskoj turi, uz obilje pića i domaće hrane, često koristeći dan kao priliku da se napiju. "Muškarci protiv nasilja", grupa koja stoji iza skupa u Berlinu, tražila je drugačiji način obilježavanja tog dana, želeći ukazati na probleme poput seksualnog nasilja nad ženama i queer osobama, koje "gotovo uvijek počine muškarci".

UGROŽENA NEOVISNOST FOTO Veliki prosvjed u Pragu, tisuće na ulicama! Odjekuje poruka: 'Ruke dalje od medija!'
FOTO Veliki prosvjed u Pragu, tisuće na ulicama! Odjekuje poruka: 'Ruke dalje od medija!'

Oko 3.500 ljudi, uključujući žene i djecu, sudjelovalo je u prosvjedu kod Brandenburških vrata, rekli su organizatori, dok je policija procijenila da je broj sudionika oko 800. Prosvjednici su nosili transparente s parolama poput "Zemlja treba nove ljude" i "više osjećaja, manje nasilja".

Sličan prosvjed održan je u Hamburgu u organizaciji inicijative Come on Boys.

"Muškarci protiv nasilja" pozivaju muškarce da preuzmu aktivniju ulogu u naporima za borbu protiv seksualnog nasilja i zahtijevaju bolje financiranje skloništa za žene, prevenciju i podršku žrtvama.

POLITIČKE NAPETOSTI Prosvjedi u sjeni Eurosonga: Bečom se uoči polufinala orilo 'Nema pozornice za genocid'
Prosvjedi u sjeni Eurosonga: Bečom se uoči polufinala orilo 'Nema pozornice za genocid'

Grupa također zagovara da se načelo "samo 'da' znači 'da' ", koje kriminalizira svaki seksualni čin koji se odvija bez slobodnog pristanka, implementira u njemački zakon.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!
NOVA AFERA U SAVEZIMA

USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!

Iako su strani natjecatelji preko svojih saveza plaćali smještaj na prvenstvu, državi je prikazano da je trošak od 300.000 eura platio Savez kako bi proračun pokrio više od pola tog troška. Tu je i misteriozni račun...
Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!
TRAŽE ISTRAŽNI ZATVOR

Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!

Dosta je rastresena, jako teško to sve podnosi. Riječ je o djevojci, vrlo je mlada, nema još ni 21 godinu, rekao je odvjetnik uhićene djevojke
FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!
TUKLA GA U CENTRU ZAGREBA

FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!

U četvrtak je na Županijski sud u Zagrebu dovedena 20-godišnja djevojka koja je brutalno napala filipinskog turista u centru Zagreba. Za vrijeme dolaska na sud imala je osmijeh na licu... Određen joj je istražni zatvor.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026