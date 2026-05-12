Prosvjedi u sjeni Eurosonga: Bečom se uoči polufinala orilo 'Nema pozornice za genocid'

Jubilarno, 70. izdanje Eurosonga, koje se ove godine održava u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, započelo je u ozračju dosad neviđenih političkih napetosti. Dok su se svjetla pozornice palila za prvu polufinalnu večer, ulice austrijske prijestolnice postale su poprište prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela, a aktivisti su glasno poručili da pjesma i šljokice ne mogu sakriti humanitarnu katastrofu u Gazi.

Aktivisti okupljeni oko organizacije 'Solidarnost s Palestinom Austrija' održali su u utorak na bečkom Schwedenplatzu prosvjedni performans. Postavili su simbolične lijesove kako bi upozorili na stradanja u Gazi, a središnju poruku istaknuli su na velikom transparentu: 'Nema glazbe za pogubljenja. Nema sjaja preko krvoprolića'. Organizatori su optužili Izrael da natjecanje koristi za takozvani 'artwashing', odnosno uljepšavanje vlastitog imidža kroz kulturu i umjetnost.

Irina Vana iz 'Solidarnosti s Palestinom Austrija' izjavila je kako Izrael namjerno ulaže golem novac u Eurosong kako bi stvorio pozitivnu sliku o sebi. Kao odgovor na to, aktivisti su za tjedan Eurosonga najavili niz akcija, uključujući 'Pjesmu prosvjeda' u petak i veliku demonstraciju na dan finala u subotu.

Britanski redatelj Haim Bresheeth na konferenciji za medije bio je još oštriji, nazvavši Izrael "državom aparthejda i terora" koja bi trebala biti izvan zajednice miroljubivih nacija.

​- Izrael je u Gazi uništio grad veličine Beča i počinio genocid nad palestinskim stanovništvom. Tamo više nema vode, škola ni bolnica - rekao je Bresheeth.

Dvostruki standardi i bojkot pet zemalja

Prosvjednici i brojni kritičari upiru prstom u Europsku radiodifuzijsku uniju (EBU), organizatora natjecanja, optužujući je za licemjerje i dvostruke standarde. Ključni argument je izbacivanje Rusije s natjecanja 2022. godine odmah nakon početka invazije na Ukrajinu, dok se na Izrael ista pravila ne primjenjuju. Stav je to koji je podržala i organizacija Amnesty International.

Glavna tajnica Amnestyja, Agnès Callamard, odluku EBU-a da ne suspendira Izrael nazvala je 'činom kukavičluka i očitom ilustracijom dvostrukih standarda'.

- Umjesto da pošalje jasnu poruku da zločini u Gazi imaju cijenu, EBU je Izraelu dao ovu međunarodnu pozornicu dok on nastavlja provoditi genocid, nezakonitu okupaciju i aparthejd - stoji u priopćenju Amnestyja.

Ove optužbe kulminirale su odlukom javnih televizija čak pet zemalja - Španjolske, Nizozemske, Irske, Slovenije i Islanda - da bojkotiraju ovogodišnje natjecanje. Riječ je o potezu bez presedana u sedam desetljeća dugoj povijesti Eurosonga, koji će vjerojatno rezultirati padom gledanosti u odnosu na rekordnih 166 milijuna gledatelja iz prošle godine.

Zbog najavljenih prosvjeda i cjelokupne geopolitičke situacije, u Beču su na snazi izvanredne sigurnosne mjere. Osim prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela, za subotu je najavljen i manji protuprosvjed pod nazivom '12 bodova protiv anticionizma - za sudjelovanje Izraela na Eurosongu'.

Napetost se osjetila i u reakcijama gradskih vlasti. Gradonačelnik Beča Michael Ludwig (SPÖ) poručio je manjoj skupini propalestinskih prosvjednika koji su ometali jedan događaj da se grad 'neće dati terorizirati' i da će se festival zajedništva održati unatoč svemu, ali uz velike troškove osiguranja.