Muškarac (52) u stanu u Rijeci dao drogu 36-godišnjaku koji je ubrzo umro. Priveden je

Zadržavanje u istražnom zatvoru određeno je 52-godišnjem hrvatskom državljaninu zbog sumnje da je u četvrtak dao na korištenje drogu 36-godišnjaku kojem je potom pozlilo te je umro, izvijestilo je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci.

ŽDO u Rijeci je, po primanju kaznene prijave PU primorsko-goranske za kažnjivo djelo omogućavanja trošenja droge, ispitalo osumnjičenog.

Tereti ga se da je u četvrtak, 23. srpnja, u svom stanu na području Rijeke, dao i omogućio 36-godišnjem hrvatskom državljaninu zasad nepoznatu drogu. 36-godišnjak je nakon konzumacije ubrzo umro.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložilo da se osumnjičenog zadrži u istražnom zatvoru radi sprečavanja utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kažnjivog djela, što je sudac istrage i prihvatio, navodi ŽDO u Rijeci.