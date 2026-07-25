Obavijesti

News

Komentari 4
U ZATVORU JE

Muškarac (52) u stanu u Rijeci dao drogu 36-godišnjaku koji je ubrzo umro. Priveden je

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Muškarac (52) u stanu u Rijeci dao drogu 36-godišnjaku koji je ubrzo umro. Priveden je
2
ILUSTRACIJA | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - (Ilustrativna fotografija)
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložilo da se osumnjičenog zadrži u istražnom zatvoru...

Zadržavanje u istražnom zatvoru određeno je 52-godišnjem hrvatskom državljaninu zbog sumnje da je u četvrtak dao na korištenje drogu 36-godišnjaku kojem je potom pozlilo te je umro, izvijestilo je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci.

ŽDO u Rijeci je, po primanju kaznene prijave PU primorsko-goranske za kažnjivo djelo omogućavanja trošenja droge, ispitalo osumnjičenog.

TEŠKA NESREĆA 'TUGA I MUK' Trojica mladića autom sletjela kod Pleternice. Ispao i poginuo 18-godišnjak
'TUGA I MUK' Trojica mladića autom sletjela kod Pleternice. Ispao i poginuo 18-godišnjak

Tereti ga se da je u četvrtak, 23. srpnja, u svom stanu na području Rijeke, dao i omogućio 36-godišnjem hrvatskom državljaninu zasad nepoznatu drogu. 36-godišnjak je nakon konzumacije ubrzo umro.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložilo da se osumnjičenog zadrži u istražnom zatvoru radi sprečavanja utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kažnjivog djela, što je sudac istrage i prihvatio, navodi ŽDO u Rijeci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VELIKO POSKUPLJENJE Gorivo je opet na visokim razinama! Stručnjak: 'Nekoliko je razloga'
NAGLI RAST CIJENA

VELIKO POSKUPLJENJE Gorivo je opet na visokim razinama! Stručnjak: 'Nekoliko je razloga'

Najviše bi trebao poskupjeti eurodizel, a skuplji će biti i benzin, plavi dizel te ukapljeni naftni plin. Neke benzinske su već uvele ograničenja! O svemu se oglasio i premijer: 'Mogućnosti su nam limitirane
Šibenski ugostitelj kojem su zatvorili kafić: 'Popili su pivo i izvadili značke! To je bio kraj'
'U GLUHO DOBA NOĆI'

Šibenski ugostitelj kojem su zatvorili kafić: 'Popili su pivo i izvadili značke! To je bio kraj'

'Ne poričem prekršaj, ali tužno je da za svaku situaciju koja se dogodi u kafiću, ispaštamo mi vlasnici', kaže ugostitelj iz Šibenika
Ina i Petrol ograničili točenje goriva na crpkama! Ove su poruke dočekale vozače...
FRIŠKA ODLUKA

Ina i Petrol ograničili točenje goriva na crpkama! Ove su poruke dočekale vozače...

Za razliku od Ine koja nije donosila odluke o ograničenjima točenja goriva, barem ne u novijoj povijesti, Petrol ima iskustva s restrikcijama točenja na matičnom tržištu u Sloveniji...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026