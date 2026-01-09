Uhićeni napadač na mladića je bivši policajac! Ne ide u pritvor! Brani se: 'Napalo me njih šest'

Napala su me njih šestorica kojima je voditelj kluba zabranio ulazak, rekao je 43-godišnji M.B. iz Zagreba, uhićen za napad na mladića na Savskoj cesti u Zagrebu. Snimka tog napada je kolala društvenim mrežama, a na njoj se vidi kako krvavi mladić sjedi na tramvajskoj stanici, muškarac mu prilazi i udara ga dodatno, a mladić nastavlja sjediti i govori 'Dobro je, buraz'. M.B. ga nastavlja udarati.

Policija nije utvrdila je li M.B. te večeri bio redar u Klubu, svjedoci kažu da je, a iz samog Movie Puba su se prije tri dana ogradili od incidenta.

- Ono što The Movie Pub može u ovom trenutku potvrditi jest da su određeni gosti, uključujući i jednog od sudionika tog događaja, prethodno unutar The Movie Puba narušavali red i mir, nakon čega su ispraćeni iz prostora kluba kako bi drugim gostima bilo omogućeno nesmetano uživanje u novogodišnjem izlasku. U samom prostoru The Movie Pubu nije došlo do fizičkog obračuna ni između gostiju niti između osoblje i gostiju. Osoblje The Movie Puba izvan prostora samog kluba nije imalo kontakta s osobama sa snimke niti s drugim osobama koje su prethodno narušavale red i mir u samom klubu. The Movie Pub se ovim putem ograđuje od bilo kakve povezanosti s fizičkim sukobom koji je snimljen i koji je objavljen na portalima. Također, osobe s te snimke nisu zaposlenici The Movie Puba niti zaštitari koji su osiguravali red u The Movie Pubu - napisali su na svojoj Facebook stranici.

Pokušali smo ih ponovno kontaktirati, ali se nitko ne javlja na telefon. Je li bio redar ili ne, je li radio 'u fušu' ili je bio gost, tek će se službeno utvrditi.

M.B. je prije bio zaposlen u policiji, do sad nije prekršajno ni kazneno osuđivan. Sudu je rekao da mu je žao što je došlo do tučnjave. I sam je ozlijeđen, ima otvorenu posjekotinu uha, koja je nastala kad se ispred kluba navodno razbilo nekakvo staklo tijekom incidenta. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu je tražilo za njega istražni zatvor, ali ga sutkinja nije odredila pa je pušten da se brani sa slobode. Zaradio je kaznenu prijavu za nanošenje teške tjelesne ozljede.