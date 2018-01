'Muž je spavao, čuo se prasak. Ujutro smo pronašli metak...'

Doček Nove godine na varaždinskom području proslavljen je brojnim vatrometima, petardama ali očito i pucnjevima iz oružja. U obiteljsku kuću supružnika u ulici Stjepana Vukovića u Varaždinu minutu iza ponoći netko je ispalio metak koji je napravio rupu u roleti i oštetio okvir plastičnog prozora.

- Suprug je spavao u spavaćoj sobi a ja sam bila odmah pokraj u sobi i gledala kroz prozor vatromet. Odjednom sam čula jaki udarac i otišla do njega u sobi. Njega je tresak probudio i uplašio kao i mene, no mi nismo znali da je to od metka. Vidjeli smo samo rupicu na roleti i ništa drugo te noć. Mislili smo da je to nastalo od petardi ili vatrometa. No, tek ujutro smo vidjeli da je propucan i oštećen i okvir prozora. Pretpostavljam da je metak nakon koji je napravio rupu u ruleti skliznuo niz staklo i završio u štoku prozora - rekla je supruga (54). Gotovo svake godine su, kaže, cijela obitelj, djeca i susjedi bili na ulici i pratili vatromet. Kažu da će narednih godina biti puno oprezniji i više neće biti na dvorištu ili ispred kuće kada se bude pucalo i slavilo jer nikada ne znaš odakle opasnost vreba.

Varaždinska policija još traga za čovjekom koji je ispalio hitac.