Muž joj poginuo na poslu, a sud od nje traži 202.000 kn sudskih troškova, jer je izgubila parnicu

Općinski sud u Splituje obitelji Matas prošle godine dodijelio odštetu. Tvrtka se žalila na presudu i ove godine splitski Županijski sud preinačio je presudu i odbio odštetni zahtjev obitelji Matas

<p>Vijeće sudaca nije ni čitalo tužbu, dokaze, prvostupanjsku presudu Općinskog suda, izjave svjedoka, ništa. Da jesu, ne bi donijeli takvu sramotnu presudu. </p><p>Tako nam je svoju priču započela <strong>Anđelija Matas</strong>, udovica <strong>Andrije Matasa</strong>, koji je tragično poginuo 2015. na gradilištu trgovačkog centra Split Malla u Splitu.</p><p>Županijski sud u Splitu odlučio je kako su obitelj Matas, Anđelija i njihovo troje djece dužni platiti 202.000 kuna sudskih troškova za izgubljenu parnicu u kojoj im je oduzeto pravo na odštetu zbog smrti supruga i oca.</p><p>Sve je počelo tragedijom 10. studenog 2015., kad je nesretni Andrija kao zaposlenik tvrtke Cestar poginuo nakon što ga je na gradilištu oko 18.15 prignječio kamion. Radno vrijeme bilo je do 15 sati, ali su zbog kašnjenja radova radili prekovremeno.</p><p>Njegov kamion se pokvario i zapriječio put ostalim vozilima. Pokušali su ga popraviti i, prema uputama nadređenog, Andrija i njegovi kolege zamijenili su akumulator. Kad je Andrija izašao iz kamiona, on je krenuo unatrag i prikliještio ga uz drugi kamion. Obitelj Matas pokrenula je tužbu 2016., a Općinski sud u Splitu im je prošle godine dodijelio odštetu. </p><p>Sud je naveo u odluci kako su radnici tog dana bili na radnome mjestu od 11 do 12 sati bez prekida te je poslodavac u takvim uvjetima morao pojačati skrb o sigurnosti radnika, a uz to je i osvjetljenje bilo loše. Cestar je tako obitelji Matas trebao isplatiti 752.000 kuna.</p><p>Tvrtka se žalila na presudu i ove godine splitski Županijski sud preinačio je presudu i odbio odštetni zahtjev obitelji Matas.</p><p>Naveli su da je Andrija poginuo u lipnju 2016. u vrijeme ljetnog solsticija i da je vidljivost bila dobra. Nevjerojatno, ali promaknulo im je da je nesretni čovjek poginuo u studenom 2015., u vrijeme izvan ljetnog solsticija, i to kad je u 18 sati mrkli mrak.</p><p>I zatim, četiri mjeseca nakon presude, donijeli su odluku po kojoj obitelj Matas mora platiti 202.000 kuna sudskih troškova.</p><p>S druge strane, splitski Upravni sud i Visoki upravni sud u Zagrebu donijeli su pravomoćnu presudu po kojoj je Andrija poginuo na radu u tvrtki Cestar bez svoje krivnje.</p><p>Upravo ova pravomoćna presuda zagrebačkog Visokog upravnog suda ključna je za obitelj.</p><p>- S ovom pravomoćnom presudom koja je priznala ozljede na radu i koja je dokaz da moj suprug nije kriv krećem u kazneni postupak protiv pravnih osoba izvođača i podizvođača, protiv predstavnika institucija koje su vršile očevid, odgovornih na gradilištu i ostalih - rekla je Anđelija. </p><p>Dodala je da od toga dana djeca i ona imaju pravo sumnjati na nečasne i nezakonite radnje s gradilišta, tijekom očevida, a naročito nekoliko sljedećih dana.</p><p>- Boli nas spoznaja da se mrtvog Andriju unaprijed već tijekom nesreće odlučilo proglasiti krivim. On nam ništa ne može reći, ne može se braniti - kaže žena.</p>