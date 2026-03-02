Obavijesti

ZBOG NAPADA NA BLISKOM ISTOKU

MVEP: 'Ako baš ne morate ići, odgodite putovanje na Cipar!'

Foto: Yiannis Kourtoglou

U slučaju žurnosti i ugroženosti hrvatski državljani mogu se obratiti hrvatskom veleposlanstvu u Ateni koje pokriva Cipar, a po potrebi i diplomatsko-konzularnim predstavništvima drugih država članica EU-a na Cipru

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova preporučilo je u ponedjeljak hrvatskim državljanima da odgode putovanja na Cipar nakon što je britanska zračna baza Akrotiri na tom otoku pogođena dronom. 

- Zbog pogoršane sigurnosne situacije na području Bliskog istoka te napada balističkim oružjem i bespilotnim letjelicama na britanske vojne baze na otoku Cipru, hrvatskim državljanima savjetuje se odgoditi putovanje na Cipar, osim ako je riječ o putovanju iz krajnje nužde - navodi se u preporuci MVEP-a na službenim stranicama od ponedjeljka. 

OGLASILE SE I SIRENE VIDEO Iranski dron pogodio britansku zračnu bazu na Cipru: Zatvorili škole, evakuirali ljude
VIDEO Iranski dron pogodio britansku zračnu bazu na Cipru: Zatvorili škole, evakuirali ljude

U slučaju žurnosti i ugroženosti hrvatski državljani mogu se obratiti hrvatskom veleposlanstvu u Ateni koje pokriva Cipar, a po potrebi i diplomatsko-konzularnim predstavništvima drugih država članica EU-a na Cipru.

Hrvatsko veleposlanstvo u Ateni moguće je kontaktirati na brojeve 00 30 210 67 77 033, 00 30 210 67 77 037, 00 30 210 67 77 049; konzularni ured: 00 30 210 67 77 059; dežurni broj (hitni slučajevi): 0030 693 657 2421 te putem emailova: croath@mvep.hr i crocons.athens@mvep.hr. 

DOZNAJU 24SATA Hrvatska delegacija trebala ići na Cipar, dron samoubojica je pogodio bazu. Sve otkazano!
Hrvatska delegacija trebala ići na Cipar, dron samoubojica je pogodio bazu. Sve otkazano!

Sjeverni dio Cipra nalazi se pod vlašću samoproglašene tzv. "Turske Republike Sjeverni Cipar", koju Hrvatska nije priznala. Ciparske vlasti ulazak preko luka i zračnih luka u sjevernom dijelu otoka smatraju ilegalnim.

Na područje sjevernog dijela otoka moguće je prijeći isključivo preko službeno označenih prijelaza, uz kontrolu putnika, ali MVEP napominje da je mogućnost konzularne zaštite na tom području otežana. 

