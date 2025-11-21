MVEP o obljetnici Daytona: 'Želimo trajnu stabilnost BiH'

Trideseta obljetnica potpisivanja Daytonskog sporazuma kojim je 1995. godine okončan rat u Bosni i Hercegovini trajni je podsjetnik na vrijednost mira i potrebe daljeg jačanja stabilnosti i funkcionalnosti BiH, priopćilo je u petak Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske.

U objavi na društvenoj mreži X podsjetili su kako je 21. studenoga 1995. godine u američkoj vojnoj bazi "Wright-Patterson" u Ohiju uz međunarodno posredovanje postignut sporazum o okončanju troipolgodišnjeg rata u BiH, a Hrvatska je bila aktivni sudionik i potpisnik.

Kao potpisnica Daytonskog mirovnog sporazuma i iskreni prijatelj Bosne i Hercegovine, Hrvatska je spremna pružiti pomoć, kao i svoje iskustvo u potpori putu Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama, istaknuli su iz MVEP-a.

Podsjetili su kako Hrvatska nastavlja podržavati dijalog među legitimnim političkim predstavnicima konstitutivnih naroda te rješavanje otvorenih pitanja kroz konstruktivnu suradnju i puno poštivanje međunarodnog prava.

- Izborna reforma i institucionalni aranžmani koji osiguravaju ustavom zajamčenu punu ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, kao i njihovu legitimnu političku zastupljenost, ostaju ključni preduvjeti dugoročne stabilnosti i povjerenja u državi - stoji u priopćenju.

Daytonski su sporazum najprije u Daytonu 21. studenoga a potom na svečanoj ceremoniji u Parizu 14. prosinca 1995. godine potpisali tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, predsjedatelj Predsjedništva Republike BiH Alija Izetbegović i predsjednik nekadašnje SR Jugoslavije Slobodan Milošević.