Na Badnjak doznala tko joj je mama: To je čekala cijeli život

Kanađanka Janet Anderson (65) je 19. listopada 2018. godine pregledavala svoju poštu. Jedna joj je omotnica posebno zapela za oko. To je bilo pismo iz registra posvojenih osoba.

U pismo je pisalo da ju je 15. kolovoza 1954. u domu za neudane majke rodila Lillian Jean Avery, stenografkinja iz mjesta Salmo. To je bila informacija koju je Janet čekala cijeli svoj život.

