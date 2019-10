Nove regulacije zbog blagdana Svih svetih: Najbolje ići busom

Zbog blagdana Svi svetih promet prema zagrebačkim grobljima bit će reguliran od subote 26. listopada do nedjelje 3. studentog. Do 1.11. bit će organizirana lakša zabrana prometa, dok će na sam blagdan stupiti stroži režim.

Zona Mirogoj

Od subote 26.10., do srijede 30.10. i od subote, 2.11. do nedjelje 3.11. zabranjen je promet Mirogojskom cestom od Remetske ceste do rotora i Alejom Hermana Bollea. Vozit će samo autobusne linija ZET-a i autotaksi vozila od 7.30 do 21.00 sat.

U četvrtak 31.10. nećete moći voziti motornim vozilima Mirogojskom cestom od Remetske ceste do rotora i Alejom Hermana Bollea osim redovnih autobusnih linija ZET.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vožnja autotaksijima isključivo je moguća iz Remetske ceste na plato kod mrtvačnice i izlaz prema Mirogojskoj ulici. Ulaz s Bijeničke ulice nije dozvoljen.



Od subote 26.10. do nedjelje 3.11. zabranjeno je obostrano parkiranje (s postavljenom dopunskom pločom „PAUK“) za sva vozila u Ulici Kameniti stol na dijelu od Remetske ceste do Ulice Remete.

U petak 1. studenog od 07.30 do 21.00 sat zabranjen je promet u Aleji H.Bollea, Mirogojskom od Rockefellerove do Aleje Hermana Bollea, Remetskom cestom i Kameniti stol.

Za sva vozila osim vozila ZET-a, taxi vozila i vozila s posebnom dozvolom na sljedeći način:

Prijevoz autobusima bit će iz Bijeničke ulicom Hermana Bollea do polaznog stajališta kod mrtvačnice i Mirogojskom u povratku, a autobusi za Krematorij će se zaustavljati na autobusnom stajalištu uz arkade te će nastaviti Mirogojskom preko Remetske do Krematorija.

ZAGREBAČKI MARATON Dio grada potpuno blokiran, ZET izmijenio trase tramvaja



Promet autotaksi vozilima do Mirogoja biti će dozvoljen samo iz smjera Mirogojske i ulicom Hermana Bollea u smjeru Bijeničke.



Autotaksi vozilima zabranjeno je skretanje lijevo Remetskom cestom iz smjera Krematorija prema arkadama na Mirogoju. Iz smjera Krematorija, u zoni raskrižja Remetska/Mirogojska obavezno je kretanje ravno – u smjeru prema jugu.



Autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom moći će se kretati Remetskom od, Mirogojske do južnog ulaza u parkiralište kod Krematorija te kroz parkiralište prema sjeveru a vozila iz pravca sjevera (Kameniti stol) moći će ući na sjeverni ulaz parkirališta.

Zona Kaptol

Od subote, 26.10., do četvrtka 31.10. i od subote 2.11. do nedjelje 3.11., svakodnevno od 7.30 do 21.00 sat, zabranjen je promet u Ulici Kaptol. (Osim vozila ZET-a, Taksi i dostave).

U petak 1.11. od 7.30 do 21.00 sat uzabranjeno je voziti u Ulici Kaptol svim vozilima osim vozila ZET-a.



U ulici Nova Ves, od Vrančićeve do Degenove, uvodi se jednosmjeran promet u smjeru prema jugu i biti će u cjelodnevnoj primjeni. Lijevo skretanje iz Ribnjaka u Degenovu bit će zabranjeno.

Zona Srebrnjak

U petak 1.11. od 7.30 do 21.00 sat, uvest će se sljedeća ograničenja:

Zabrana prometa uspostaviti će se Bijeničkom od Srebrnjaka do Laščinske kbr.144, te Laščinskom ulicom od Laščinskog Borovca do Bijeničke.

Jednosmjeran promet uvodi se u Bijeničkoj, od Aleje H.Bollea do Srebrnjaka, kao i u ulici Srebrnjak od Bijeničke do kružnog toka na Petrovoj.

Desno skretanje iz kružnog toka Petrova u ulicu Srebrnjak biti će zabranjeno za sav promet osim za vozila ZET-a .Zabranjuje se parkiranje na Bijeničkoj od Aleje H. Bollea do ul. Srebrnjak.

Zona Miroševac

Od subote 26.10 do nedjelje 3.11. od 07.00 do 20.00 sati uvodi se zabrana prometa u Aleji tišine, osim za vozila ZET-a i autotaksi vozila.

U petak 1. 11. od 7.30 do 20.00 sati, uvest će se sljedeća ograničenja:



Zabrana prometa uvodi se u R. Kolaka od Ljubijske do Grižanske, u Grižanskoj, od ul. M. Deanovića do R. Kolaka, Novačkom od Potočke do ulice Pesteri, Mirnoj ulici, u zoni raskrižja Oporovečka, R. Kolaka, Grižanska te na raskrižjima svih ulica koje izlaze na Grižansku između Malekove i R. Kolaka, osim za vozila ZET-a, autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.



U Aleji Tišine i Mramornom prilazu uvodi se zabrana prometa za sav promet osim za vozila ZET-a. Autotaksi vozilima i vozilima s posebnom dozvolom nije dozvoljen ulaz.

Uvodi se zabrana obostranog parkiranja u Ulicama Aleja Tišine, Mramorni prilaz i Oporovečka (od Mramornog prilaza do Grižanske ulice).

Zona Markovo Polje

Od subote, 26. 10. do četvrtka, 31. 10. i u subotu, 02. 11. od 7.00 do 20.00 sati, uvodi se jednosmjerni promet u Aleji Mira za sva vozila osim ZET-a u smjeru istoka (od Zlatarske u smjeru Vugrovečke).

U četvrtak 1. 11. od 6.00 do 20.00 sati uvodi se zabrana prometa Vugrovečkom od Varaždinske do groblja Markovo polje i u Aleji mira.

Uvodi se i zabrana parkiranja i zaustavljanja, te je potrebno osigurati nazočnost prometne policije na Aleji mira, od raskrižja sa Zlatarskom cestom do okretišta redovne linije na istočnom parkiralištu.

Tema: Hrvatska