Velika Gospa nas podsjeća da je vjera više od obreda. Ona je poziv da otvorimo srce i u onome tko misli drukčije, govori drugim jezikom ili moli drugoj crkvi, prepoznamo brata
KOMENTAR: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+
Na blagdane sjetimo se poruka ljubavi i mira u vremenu podjele. To je jedan put...
Sredina kolovoza u Hrvatskoj ima poseban miris i zvuk. Zvuk zvona koja pozivaju na misu i miris tamjana. Blagdan Velike Gospe, svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije, nije tek datum u crkvenom kalendaru, on je dio našeg identiteta. Od Marije Bistrice do Sinja, od Trsata do Aljmaša, Hrvatska je posuta svetištima posvećenima Majci Božjoj. Stoljećima ljudi hodočaste, mole, zahvaljuju i traže utjehu.
