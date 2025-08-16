Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTAR: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+

Na blagdane sjetimo se poruka ljubavi i mira u vremenu podjele. To je jedan put...

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 1 min
Na blagdane sjetimo se poruka ljubavi i mira u vremenu podjele. To je jedan put...
Zagreb: Na blagdan Velike Gospe Ivan Šaško predvodio svetu misu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Velika Gospa nas podsjeća da je vjera više od obreda. Ona je poziv da otvorimo srce i u onome tko misli drukčije, govori drugim jezikom ili moli drugoj crkvi, prepoznamo brata

Sredina kolovoza u Hrvatskoj ima poseban miris i zvuk. Zvuk zvona koja pozivaju na misu i miris tamjana. Blagdan Velike Gospe, svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije, nije tek datum u crkvenom kalendaru, on je dio našeg identiteta. Od Marije Bistrice do Sinja, od Trsata do Aljmaša, Hrvatska je posuta svetištima posvećenima Majci Božjoj. Stoljećima ljudi hodočaste, mole, zahvaljuju i traže utjehu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zelenski se oglasio: Podržavam Trumpov prijedlog, to može riješiti ključna pitanja
IZ MINUTE U MINUTU

Zelenski se oglasio: Podržavam Trumpov prijedlog, to može riješiti ključna pitanja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci, ali Trump je rekao da bi se sljedeći krug razgovora s Rusijom i Ukrajinom mogao održati vrlo skoro, ako sastanak s Putinom prođe dobro.
Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more
OTKRIO IME I PREZIME

Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more

Kako je za 24sata rekao veleposlanik Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević, nemaju nikakvih informacija o uhićenju Hrvata u Srbiji
Kako Putin putuje: Ima poseban kovčeg za izmet. S njim je skoro uvijek i 'aktovka sudnjeg dana'
ŠTITOVI, ŠIFRE, MUŠKETIRI...

Kako Putin putuje: Ima poseban kovčeg za izmet. S njim je skoro uvijek i 'aktovka sudnjeg dana'

A jedna od stvari bez koje Putin najčešće ne kreće na put je i 'nuklearni kovčeg', ili 'aktovka sudnjeg dana', kako vam draže...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025