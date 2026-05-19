NOVI EXPRESS Čovjek koji je nekad vodio park je uhićen, a njegov položaj i veze omogućile su horor i pogodovanje na brijunskom otočju koje je očito trajalo godinama
Na Brijunima je trajala rabota primjerena afričkoj zabiti
Zaista nema kraja ljudskoj pohlepi i korištenju prilike za ilegalnu zaradu, pogotovo kad su ti to omogućili položaj i veze. Brijuni su nacionalni park koji je u kolektivnoj svijesti vjerojatno zadnji na koji bi se pomislilo da u njemu ilegalno love životinje čije je pretke još Tito doveo na otok. Ali istraga novinarke Ivanke Tome u Jutarnjem listu, kojoj su dušu otvorili zaposlenici, pokazala je da je to itekako moguće. I da je to samo vrh ledene sante. Ovaj tjedan uhićen je bivši ravnatelj parka Eduard Kolić nakon što je uz tekst objavljena i snimka na kojoj se vidi da puca na životinje iz automobila, i to puškom s prigušivačem. Koliko čovjek mora biti siguran u sebe i svoju zaštitu da se snima dok puca na životinje u nacionalnom parku, i još uz to koristi zakonom zabranjen prigušivač?!
