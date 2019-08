Na 'crnu listu' ako imate dug od 750 kuna i kasnite 61 dan

Petnaest mjeseci nakon što je prestao raditi i banke ostale slijepe na razmjere zaduženosti klijenata, kreditni registar obveza po kreditima ponovno je operativan od ovog tjedna.

No, ne u potpunosti nego u krnjem obliku jer će do daljnjega funkcionirati isključivo kao crna lista dužnika. Iz Hrvatske udruge banaka kratko su izvijestili da kreditne i financijske institucije nastavljaju s djelomičnom razmjenom podataka o klijentima i to samo za one koji nisu ispunili obvezu u roku, javlja Poslovni dnevnik.

- Razmjena podataka obavljat će se pomoću informatičkog sustava pod nazivom DOR sustav, u okviru HROK-a. Korisnici sustava obrađivat će podatke o neurednosti u ispunjavanju obveza svojih klijenata s ciljevima kvalitetne procjene sposobnosti klijenata za urednom otplatom njihovih obveza te smanjivanja, odnosno izbjegavanja rizika loših plasmana i prezaduženosti klijenata - kažu iz Udruge banaka za ovaj portal.

Na crnoj listi čak četiri godine

Pristup crnoj listi imat će tek 16 'najvećih igrača' među bankama i štedionicama. Klijent na nju ulazi ako mu je dospjeli iznos duga 750 kuna ili više s čijim podmirenjem kasni 61 dan. Također, ako ne ispunjava dospjele obveze u roku ili je novčana obveza otkazana, utužena, naplaćena od osiguranja (regres od osiguranja) ili prodana trećoj strani. Informacijama u sustavu kreditori mogu pristupiti prije sklapanja novog ugovora o kreditu ili u slučaju izmjene postojećeg.

Čak i kada dužnik sve podmiri, on će na crnoj listi ostati četiri godine nakon čega slijedi brisanje podataka.