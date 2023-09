Na divljem deponiju u Karlovcu pronađene ljudske kosti: 'Ne znate cijelu priču o tom mjestu'

Policija je u srijedu poslijepodne počela očevid po dojavi da su u karlovačkoj četvrti Gaza, na divljem odlagalištu građevinskog otpada, pronađene ljudske kosti, a to su potvrdili i u Policijskoj upravi karlovačkoj rekavši da slijedi kriminalističko istraživanje.

Gaza je nekoliko stotina metara udaljena od karlovačkog korza. Da se ondje nalaze kosti anonimnom prijavom saznali su u stranci Možemo.

Draženka Polović iz te političke stranke rekla je da je anonimni prijavitelj o tome obavijestio nju i rekao da to čini jer je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Karlovca njihov vijećnik Dobriša Adamec upozorio na postojanje nezakonitog odlagališta otpada u neposrednoj blizini gradske tvrtke Čistoća.

"Čovjek koji me nazvao je rekao da 'ne znamo cijelu priču o tom deponiju' i upozorio da se ondje nalaze posmrtni ljudski ostaci", rekla je Polović Hini te dodala da se na lokaciju uputila sa stranačkim kolegom Ivicom Furačem koji je pak rekao da su pronašli lubanju, bedrenu kost i druge dijelove kostura, i to na hrpi, pa taj umirovljeni policajac pretpostavlja da je to "netko tako složio".

Pretpostavljaju da su kosti iskopane za građevinskih radova.

Direktor Čistoće Vlatko Ivka je rekao da ne zna ništa o tom odlagalištu otpada.

- Ono što u gradskoj upravi znamo jest da je Komunalno redarstvo Grada Karlovca zaprimiilo 21.8.2023. putrm e-maila prijavu g. Dobriše Adameca, gradskog vijećnika, o odlaganju otpada na bivšem prognaničkom naselju Gaza u Karlovcu. Nadzor su obavili odmah, isti dan, zatekli kamione koji dovoze zemlju i u skladu sa zakonskim odredbama, budući je riječ o događaju koji nije u njihovoj nadležnosti, službenu bilješku i dopis proslijedili nadležnom tijelu, Državnom inspektoratu RH, Inspekciji zaštite okoliša 23.8.2023. godine - poručuju iz Grada.