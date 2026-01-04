Na dječaka pala sajla ski-lifta na Bjelašnici, teško je ozlijeđen

Dječak koji je tijekom skijanja na Bjelašnici zadobio teške ozljede nakon što ga je pogodila sajla, prebačen je hitno u sarajevsku bolnicu.

Do nesreće je došlo u petak, 31. prosinca, na području popularnog skijališta Bjelašnica. Sajla koja se nalazila na jednoj od staza iznenada je popustila te pala na maloljetnika koji je skijao u društvu članova svoje obitelji, piše Klix.ba.

Hitna medicinska pomoć brzo je reagirala, a zbrinutog dječaka su transportirali u najbližu zdravstvenu ustanovu. Prema prvim informacijama, ozljede koje je zadobio ocjenjuju se kao teške, no nadležni nisu iznijeli detalje o njegovom točnom zdravstvenom stanju.

Policija i Tužilaštvo Kantona Sarajevo pokrenuli su istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do pada sajle i teško ozljeđivanja djeteta. Stručne ekipe provjeravaju tehničko stanje skijaškog objekta te ispitivanja svjedoka na mjestu događaja su u tijeku.

Organi vlasti pozvali su sve korisnike skijališta na oprez dok traje istraga i dok se ne utvrde sigurnosni standardi.