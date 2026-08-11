Obavijesti

News

Komentari 9
EKOLOŠKA KATASTROFA U LICI

Na društvenim mrežama oglasio se Josip Šincek: 'O mojoj krivnji ne mogu odlučivati novinari'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Na društvenim mrežama oglasio se Josip Šincek: 'O mojoj krivnji ne mogu odlučivati novinari'
Zagreb: Bračni par Šincek u istražnom zatvoru zbog utjecaja na svjedoke, ostalih šestero pušteno | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ne bježim ni od istrage ni od odgovornosti. Tražim samo da se utvrde sve činjenice, da se čuju obje strane i da za sve vrijede jednaka pravila, kaže Šincek

O aferi o odlaganju opasnog otpada u Lici osobnim priopćenjem na društvenim mrežama javnosti se danas obratio poduzetnik i inovator Josip Šincek, u svoje ime i u ime obitelji Šincek, reagirajući na medijske napise i politička tumačenja, piše Varaždinski.hr.

Šincek kategorički odbacuje prejudiciranje njegove odgovornosti u ovoj velikoj aferi te naglašava kako o eventualnoj krivnji mogu odlučivati isključivo nadležna tijela na temelju zakonitog postupka, a ne mediji i političari.

- Pojedine sumnje, izdvojeni dijelovi dokumentacije i određeni nalazi predstavljaju se kao konačno dokazane činjenice. Istodobno se zanemaruju rezultati ispitivanja, dokumentacija koju posjedujemo, stvarno stanje na terenu i drugi mogući izvori onečišćenja koji na području Like postoje godinama - kaže Šincek. 

Traži i da se stručne analize provode cjelovito, obuhvaćajući sva komunalna i druga odlagališta u Lici.

Također se osvrnuo i na tehnološke patente koje je njegova obitelj razvijala dulje od desetljeća. Naglašava da im se zbog kaznenog postupka nanosi nepopravljiva poslovna i reputacijska šteta.

- O mojoj krivnji i krivnji moje obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari ni senzacionalistički naslovi. O odgovornosti mogu odlučivati isključivo nadležna tijela, na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka. Ne bježim ni od istrage ni od odgovornosti. Tražim samo da se utvrde sve činjenice, da se čuju obje strane i da za sve vrijede jednaka pravila - kaže Šincek.

Spominje svoju tehnologiju RE-agregata, kojom se teško reciklabilna otpadna plastika pretvara u građevinski materijal. Šincek je prijašnjih godina, prije nego je buknula afera s nagomilanim otpadom u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu, novinske stupce punio upravo takvim temama. Bio je percipiran kao inovator, a sad je pod ozbiljnim optužbama da se iza te poslovne “inovacije” krije skupo naplaćivanje usluge zbrinjavanja pravnim osobama u Italiji, Sloveniji i Njemačkoj pa onda jeftino ilegalno zakapanje u Hrvatskoj.

Ipak, Šincek i dalje priča o inovacijama. Sada ističe da je vrijednost patenta procijenjena na približno 1,2 milijarde eura, no trenutačno je zbog postupaka u Hrvatskoj onemogućen daljnji rad. Uz to, upozorava i na ugrožavanje međunarodne suradnje s fondovima oko energetske inovacije Power Multiplier, za koju poslovne projekcije samo na europskom tržištu, kaže, predviđaju oko 66 milijuna eura godišnjeg prihoda.

- Zbog toga javno pitam: kome odgovara da se mene, moju obitelj i naše projekte potpuno kompromitira upravo u vrijeme kada se za Power Multiplier razvija ozbiljna međunarodna suradnja? Ne optužujem nikoga bez dokaza. Ali kao inovator i vlasnik intelektualnog vlasništva imam pravo tražiti da se ispita postoje li poslovni interesi povezani s pokušajima rušenja našeg ugleda, zaustavljanja projekata ili obezvređivanja naših tehnologija - poziva Šincek.

Na kraju objave poručio je kako neće šutjeti dok im se nanosi šteta te navodi da će, nastavi li se objavljivanje netočnih i obmanjujućih informacija, poduzeti sve zakonski dopuštene korake radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata.

- Tražim samo ono na što svaki čovjek ima pravo: istinu, pravedan postupak i mogućnost da se čuje i druga strana - zaključio je Šincek.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u ponedjeljak da je Europska unija spremna „pružiti dodatnu pomoć” Kolumbiji, koju je pogodio snažan potres.
VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'

Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.
FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'
MUKA U KAŠTELIMA

FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'

Kupače u Kaštelima izgrizla glavata želva. Mještani: ‘Pod hitno je uklonite. U strahu smo!’. Biolog: ‘Ona štiti sebe, ne dirajte je. Pa zar treba maknuti i medvjede i vukove iz šuma?'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026