Na društvenim mrežama oglasio se Josip Šincek: 'O mojoj krivnji ne mogu odlučivati novinari'

O aferi o odlaganju opasnog otpada u Lici osobnim priopćenjem na društvenim mrežama javnosti se danas obratio poduzetnik i inovator Josip Šincek, u svoje ime i u ime obitelji Šincek, reagirajući na medijske napise i politička tumačenja, piše Varaždinski.hr.

Šincek kategorički odbacuje prejudiciranje njegove odgovornosti u ovoj velikoj aferi te naglašava kako o eventualnoj krivnji mogu odlučivati isključivo nadležna tijela na temelju zakonitog postupka, a ne mediji i političari.

- Pojedine sumnje, izdvojeni dijelovi dokumentacije i određeni nalazi predstavljaju se kao konačno dokazane činjenice. Istodobno se zanemaruju rezultati ispitivanja, dokumentacija koju posjedujemo, stvarno stanje na terenu i drugi mogući izvori onečišćenja koji na području Like postoje godinama - kaže Šincek.

Traži i da se stručne analize provode cjelovito, obuhvaćajući sva komunalna i druga odlagališta u Lici.

Također se osvrnuo i na tehnološke patente koje je njegova obitelj razvijala dulje od desetljeća. Naglašava da im se zbog kaznenog postupka nanosi nepopravljiva poslovna i reputacijska šteta.

- O mojoj krivnji i krivnji moje obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari ni senzacionalistički naslovi. O odgovornosti mogu odlučivati isključivo nadležna tijela, na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka. Ne bježim ni od istrage ni od odgovornosti. Tražim samo da se utvrde sve činjenice, da se čuju obje strane i da za sve vrijede jednaka pravila - kaže Šincek.

Spominje svoju tehnologiju RE-agregata, kojom se teško reciklabilna otpadna plastika pretvara u građevinski materijal. Šincek je prijašnjih godina, prije nego je buknula afera s nagomilanim otpadom u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu, novinske stupce punio upravo takvim temama. Bio je percipiran kao inovator, a sad je pod ozbiljnim optužbama da se iza te poslovne “inovacije” krije skupo naplaćivanje usluge zbrinjavanja pravnim osobama u Italiji, Sloveniji i Njemačkoj pa onda jeftino ilegalno zakapanje u Hrvatskoj.

Ipak, Šincek i dalje priča o inovacijama. Sada ističe da je vrijednost patenta procijenjena na približno 1,2 milijarde eura, no trenutačno je zbog postupaka u Hrvatskoj onemogućen daljnji rad. Uz to, upozorava i na ugrožavanje međunarodne suradnje s fondovima oko energetske inovacije Power Multiplier, za koju poslovne projekcije samo na europskom tržištu, kaže, predviđaju oko 66 milijuna eura godišnjeg prihoda.

- Zbog toga javno pitam: kome odgovara da se mene, moju obitelj i naše projekte potpuno kompromitira upravo u vrijeme kada se za Power Multiplier razvija ozbiljna međunarodna suradnja? Ne optužujem nikoga bez dokaza. Ali kao inovator i vlasnik intelektualnog vlasništva imam pravo tražiti da se ispita postoje li poslovni interesi povezani s pokušajima rušenja našeg ugleda, zaustavljanja projekata ili obezvređivanja naših tehnologija - poziva Šincek.

Na kraju objave poručio je kako neće šutjeti dok im se nanosi šteta te navodi da će, nastavi li se objavljivanje netočnih i obmanjujućih informacija, poduzeti sve zakonski dopuštene korake radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata.

- Tražim samo ono na što svaki čovjek ima pravo: istinu, pravedan postupak i mogućnost da se čuje i druga strana - zaključio je Šincek.