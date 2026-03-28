300 INTERVENCIJA IH ČEKA

Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 17 min
Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'
Zagreb: Nevrijeme i jak vjetar ruše drveće koje pada po automobilima | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U ovom trenutku još 300 intervencija imamo za odraditi, a stvarno stanje je teško procijeniti jer dio šteta još nije ni prijavljen. Bit ćemo na terenu dok ne padne mrak, rekao je Siniša Jembrih

Šef zagrebačkog JVP-a Siniša Jembrih rekao je jutros za HTV da su od početka ovog nevremena imali 630 intervencija te da su intervenirali na požaru te teškoj prometnoj nesreći u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Iako su snage na terenu dovoljne, najveći problem predstavljaju im brojni pozivi građana, ističe Jembrih.

- Telefoni ne prestaju zvoniti i zaista apeliram na ljude da razmisle prije nego što zovu. Mi nismo građevinska tvrtka, ne možemo ukloniti svaku i najmanju štetu na krovu - poručio je.

Vatrogasci objavili nove detalje: Do sada imali 1780 intervencija

Naglasio je kako vatrogasce treba zvati samo u hitnim situacijama, kada se radi o prometnici, javnom objektu ili neposrednom ugrožavanju života.

- U ovom trenutku još 300 intervencija imamo za odraditi, a stvarno stanje je teško procijeniti jer dio šteta još nije ni prijavljen. Bit ćemo na terenu dok ne padne mrak, nakon toga se povlačimo u postaju - rekao je.

VIDEO Teška noć za vatrogasce; Rađenović: 'Na Mirogoju je 200 srušenih stabala, ne dolazite'

Rekao je i kako će danas moći odraditi i intervencije na velikim visinama, a koje zbog jakog vjetra nisu bile moguće.

Komentari 1
