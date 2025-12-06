Na Fejsu ubojice iz Međimurja su nove objave. Evo što je objavljeno. I dalje ga love

Na Facebook profilu Josipa Oršuša iz Piškorovca, za kojim policija intenzivno traga zbog pucnjave u romskom naselju Sitnice pojavili su se novi Facebook storiji, javlja emedjimurje.

Nije poznato objavljuje li ih osumnjičeni osobno ili netko drugi ima pristup njegovom profilu. Na fotografiji koja je objavljena vidi se dijete koje stoji ispred automobila, a u pozadini ide pjesma s porukom: Za tebe uvijek bit ću tu,s kraja svijeta ja ću doći.

Podsjetimo, policija intenzivno traga za Oršušom koji je iz vatrenog oružja ranio Vanesu koja je od zadobivenih ozljeda preminula, a njezina sestra Merima, ujedno njegova nevjenčana supruga, teško je ozlijeđena.

Ranije je za njim raspisana tjeralica uz upozorenje građanima da se ne približavaju osumnjičenom ako ga uoče.