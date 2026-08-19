Na granici 'pao' vozač kamiona: Srbin (54) u tovarnom prostoru sakrio više od 200.000 tableta

Na Granični prijelaz Batina, kao ulazni putnik u Republiku Hrvatsku, 17. kolovoza 2026. godine u 08.26 sati doputovao je 54-godišnji državljanin Republike Srbije, koji je upravljao kamionom srpskih nacionalnih oznaka. Pregledom tovarnog prostora djelatnici Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Osijek, pronašli su skrivenu veću količinu tableta, izvijestili su iz PU osječko-baranjske.

Temeljem naloga suda, obavljena je pretraga kamiona, prilikom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupno 238.155 komada tableta koje sadrže djelatnu tvar koja se nalazi na popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga.

Vozač kamiona je uhićen i nad njim su policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske proveli kriminalističko istraživanje, kojim je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Strani državljanin predan je jučer u 13:30 sati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.